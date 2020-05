Štyridsaťdva vodičov vyrazilo na cestu pod parou, šoférka nafúkala vyše 3 promile

BANSKÁ BYSTRICA. Uplynulý týždeň na cestách v Banskobystrickom kraji priniesol mimoriadne nepríjemné zistenia. Až štyridsaťdva vodičov si za volant sadlo "pod parou". V dvadsiatich dvoch prípadoch išlo o priestupok a dvadsiatich o trestný čin," informovali ochrancovia zákona prostredníctvom sociálnej siete.

Tentokrát sa najviac vyznamenala šoférkaz Červenej Hory, ktorá nafúkala 3,31 promile.

"Tridsaťsedemročnú Mariannu obvilina polícia z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, keď ju v piatok 8. 5., krátko po 21.00 hod., zastavila policajná hliadka počas jazdy po miesnej komunikácii v Krupine, časť Červená Hora. Pri dychovej skúške nafúkala 3,31 promile," konkretizovali policajti s tým, že počas predĺženého víkendu vo Zvolene obvinili za jazdu pod vplyvom alkoholu nad jedno promile aj ďalších šesť vodičov.

Do policajnej štatistiky sa zapísal aj 51-ročný Stanislav z Bardejova. Nafúkal 1,77 promile. No a pod vplyvom alkoholu nejazdil po prvýkrát, pretože vlani v júli mu bol za to uložený aj trest zákaz viesť motorové vozidlá do júla 2024. Čelí tak obvineniu z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia.

Tridsaťpäťročnému Romanovi z Detvy neprekážalo nielen to, že je opitý, ale ani fakt, že nie je držiteľom vodičského oprávnenia. "V stave s 1,79 promile alkoholu v dychu sa zrazil s ďalším autom," podotkli policajti.

V nedeľu 10. mája spestrili mužom zákona službu aj dvaja mladí vodiči. Boli opití a havarovali.

"O 18.30 hod. 29-ročný Peter z Dudiniec vbehol počas rýchlej jazdy v Teranoch do regulačného kanála, kde narazil do premostenia. Nafúkal 2,38 promile," konkretizovali policajti a pokračovali: "O 20.45 hod. 20-ročný Erik z Hokoviec jazdil v zákrute medzi obcami Medovarce a Domaníky neprimeranou rýchlosťou a narazil do sĺpa elektrického vedenia. Náraz bol taký silý, že stĺp odlomil, čím došlo aj k prerušeniu dodávky elektriny. Nafúkal 1,79 promile. Ani jeden zo spomínaných vodičov sa nezranil."

Všetci obvinení vodiči skončili v policajnej cele. Trest im oznámia na súde.