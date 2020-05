O otváraní škôl by mali odborníci rozhodnúť v pondelok 18. mája, uviedol premiér

Rodičia budú môcť dobrovoľne rozhodnúť o tom, či dieťa nechajú doma alebo ho pošlú do škôlky či školy.

12. máj 2020 o 19:13 SITA

BRATISLAVA. Konzílium by malo o otváraní škôl a škôlok rozhodnúť v pondelok 18. mája. Rodičia si budú môcť dobrovoľne vybrať, či dieťa nechajú doma alebo ho pošlú do škôlky či školy. Povedal to dnes na tlačovej konferencii premiér Igor Matovič (OĽaNO) po návšteve Detského kardiocentra v Bratislave.

Premiér tam zavítal pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier a pôrodných asistentiek. Priblížil, že konzílium zasadalo zhruba tri hodiny a jeho jedinou témou bolo ujasnenie podmienok otvárania materských škôl a prvého stupňa základných škôl.



Matovič uviedol, že budúci pondelok 18. mája, ak sa nezhoršia podmienky a situácia bude pod kontrolou, budú môcť oznámiť "radostnú správu". Cieľom dnešného stretnutia konzília odborníkov bolo, aby sa dohodli presné podmienky, za akých budú materské a základné školy fungovať. Rodičia budú môcť sami rozhodnúť, či dieťa do školy alebo škôlky pošlú. Žiaden rodič by tak nemal byť podľa Matoviča nútený.

"Počíta sa s tým, že nie všetci rodičia pošlú svoje deti do škôlky, tým pádom nebudú všetky deti v škôlke. Zároveň počítame s tým, že bude maximálny počet detí na jednu triedu či skupinu 12," uviedol.



Presný termín otvárania škôl odmietol povedať, keďže sa o tom má rozhodnúť v pondelok 18. mája. Vysvetlil, že počas víkendu 16. a 17. mája bude Slovensko vidieť, aké sú dopady spustenia druhej a tretej fázy uvoľňovania opatrení. V prípade, že budú mierne, podľa Matoviča to bude znamenať väčšiu odvahu otvárať školy.

"Všetko to musí byť po špičkách a opatrne, aby sme si nepokazili to, čo sme si horko-ťažko na Slovensku spoločnou zodpovednosťou vydobyli," priblížil.