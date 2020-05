Mobilonline sa presťahoval do historickej smaltovne, priestory budú pulzovať kreativitou

Chcú vytvoriť priestor plný kreativity, inšpirácie a nových myšlienok.

14. máj 2020 o 16:59 (r)

Vytvoriť nový kreatívny priestor plný inšpirácie, nových myšlienok a moderného prístupu. Taký je cieľ vedenia spoločnosti mobil online, s.r.o., ktoré sa v marci sťahovalo do nových priestorov.

Z malej budovy v mestskej časti Lučenca Opatová sa centrála firmy presunula do priestorov historickej smaltovne na Ulici Martina Rázusa. Spoločnosť, ktorá je verejnosti známa pod názvom Mobilonline, budovu kúpila a postupne ju aj okolie mení na kreatívne prostredie spojené s coworkingovými priestormi a oddychovou zónou.

Aby človek dokázal uspokojiť všetky svoje potreby a mohol byť produktívny, potrebuje priestory s rôznym charakterom. Inšpiratívne zóny pre networking, tvorivé priestory pre tímovú spoluprácu, tiché miesta na koncetráciu a pokojné miesta, kde bude môže vypnúť všetky myšlienky a načerpať nové sily.

„Keď som do smaltovne prišiel po prvýkrát, bola plná bordelu, prachu a stavebného materiálu. Napriek tomu som mal podobné pocity ako pri návšteve kostola. Bola to svätyňa, budova so silným duchom. Hneď som vedel, že toto je to miesto. Spojili sme sa so skúsenými architektmi a za rok aj dva mesiace sme projekt úspešne ukončili. Chcel som vytvoriť miesto, ktoré nás bude inšpirovať a ľudia sa tam budú cítiť lepšie ako doma. To sa nám aj podarilo. V pozadí hrá príjemná hudba, máme tu tuli vaky či stolný futbal. Na terase sme si už urobili grilovačku,“ povedal Milan Kovalančík, konateľ spoločnosti a majiteľ internetového obchodu Mobilonline.sk.

Možnosť nazbierať skúsenosti dostanú aj študenti

Centrála firmy sídli v časti historickej smaltovne. Mobilonline plánuje zvyšok priestorov industriálnej budovy prenajímať.

„Chceme sem pritiahnuť ľudí alebo firmy, ktoré sa zaoberajú modernými technológiami a spoločne tak vybudovať akúsi kreatívnu ulicu, kde sa budú môcť uplatniť skúsení a ambiciózni ľudia. Máme totiž v úmysle ponúkať priestor aj školám a snaživým študentom, ktorí u nás môžu nazbierať mnoho cenných praktických skúseností do života,“ pokračoval Kovalančík.

Koexistencia rôznych komunít s rozmanitými záujmami podporuje vznik netradičných nápadov a rozvoj nových talentov. Pozitívne sa prejavuje aj na spokojnosti ľudí, pretože pomáha udržiavať rovnováhu medzi pracovným a osobným životom.

Kvalitne navrhnutá business zóna zas poskytuje priestor pre prepájanie rôznych odvetví, čím vytvára jedinečný základ pre nové nápady a myšlienky. Ľuďom by mala prinášať množstvo príležitostí, od budovania vzťahov na úrovni jednotlivcov, cez firemné partnerstvá a spolupráce, až po možnosti občerstvenia, oddychu a tvorivého osobnostného rozvoja.

Jedna časť smaltovne sa onedlho premení na kaviareň, v ďalšej by mohlo vzniknúť niekoľko bytov. Hlavným cieľom je vytvoriť ulicu pulzujúcu novými ideami, modernými prístupom, kde sa bude držať krok s dobou.

Nečakali na pomoc štátu so zalomenými rukami

Moderné zmýšľanie a špeciálny prístup nie je v Mobilonline novinkou. Práve naopak. V súčasnosti sa firma aj vďaka tomu úspešne pasuje s koronakrízou.

„Nečakali sme so zalomenými rukami na pomoc štátu a prispôsobili sme sa situácii. Hľadali sme možnosti, čo môžeme robiť pre to, aby firma a naši zamestnanci túto situáciu zvládli. Keď sme zaregistrovali prvé správy okolo vírusu z Číny, predzásobili sme sa tovarom. Tiež sme vytvorili vlastnú sériu puzdier na mobily s odkazmi na aktuálnu situáciu. Žiaľ, aj my sme museli trochu zmenšiť tím. Uvedomujeme si však, že naši zamestnanci sú kvalifikovaní a zaškolení ľudia so skúsenosťami a preto s nimi rátame aj v budúcnosti po skončení koronakrízy,“ ozrejmil Peter Hegyi, marketingový riaditeľ Mobilonline.

Historická budova smaltovne v Lučenci. (zdroj: Mobilonline)

Spoločnosť prevádzkuje špecializovanú sieť predajní Mobilonline zameranú na predaj mobilných telefónov a príslušenstva, ktorá patrí medzi najväčšie v krajine. V regióne okrem Lučenca prevádzkuje predajne vo Zvolene a Veľkom Krtíši. Zároveň je najväčším výkupcom mobilných telefónov na Slovensku. Ročne ich vykúpi, dôkladne vyčistí a so zárukou predá viac ako 6 000 kusov.

Ponuku produktov a služieb v predajniach vhodne dopĺňa prevádzkou eshopu Mobilonline.sk s viac ako 15 000 produktovými položkami, ktorý neustále inovuje a vylepšuje. Na svojom konte má aj dve ocenenie Diamanty slovenského biznisu v kategórii Stredné Slovensko (2017 a 2019).