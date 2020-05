Matke a jej štyrom synom vzal oheň strechu nad hlavou, netušia, čo s nimi bude

V Sklabinej bol od väčšej tragédie len krôčik. V byte, ktorý pohltili plamene, spal 15-ročný Štefan.

14. máj 2020 o 20:42 Marcela Ballová

Oheň ich obral o strechnu nad hlavou. Zostalo im len to, čo mali v čase požiaru na sebe. Matka Oľga a jej synovia netušia, čo s nimi bude. Prosia o pomoc. (Zdroj: Marcela Ballová)

SKLABINÁ. Oheň ich obral o strechu nad hlavou. Zostalo im len to, čo mali v nešťastný večer 8. mája na sebe. Skromný byt matky a jej štyroch synov, 15-ročného Štefana, 14-ročných dvojičiek Julka a Damiána a 12-ročného Miška, pohltili plamene. K tragédii bol len krôčik.

„V obývačke práve spal Števko. Nebyť mladšieho syna Julka a jeho kamaráta, ktorí sa hrali na dvore a všimli si, že sa z okna dymí, neviem, ako by sa to všetko skončilo. Oni ho bežali zobudiť. Ledva stihol ujsť pred ohňom,“ spomína so slzami v očiach pani Oľga.

V bytovke nemohli zostať

Oheň sa šíril veľmi rýchlo. Keď dorazili hasiči, bola už celá dvojposchodová bytovka v Sklabinej zasiahnutá požiarom. Rovnako aj časť strešnej konštrukcie. Oľgin byt sa stal neobývateľným. Aj susedia z vedľajšieho bytu, ktorý je prudko zadymený, museli odísť. Byt na prvom poschodí zostal vytopený.

„Nebola som doma, keď začalo horieť. Odbehla som ku kmotre. Keď dobehli synovia za mnou s krikom: Mama, horí!, nevedela som, čo skôr robiť. Utekala som hore schodmi, ale už plamene nám už nedovolili z bytu nič zachrániť. Ešteže aspoň doklady som stihla z obývačky rýchlo zobrať. Zhorelo oblečenie, školské učebnice, skrátka všetko čo sme mali,“ bedáka nešťastná žena. Vie, že bez pomoci dobrodincov to nezvládne.

Jej 15-ročný syn Jozef ju chlácholí. „Neboj sa mami, budem si hľadať brigádu. Zarobím nejaké peniaze, aby bolo aspoň niečo do kuchyne."

Presnú príčinu požiaru zatiaľ Oľga nepozná, no domnieva sa, že zaň môže elektrika.

„Už som s ňou mala problémy. Aj elektrikára som volala. A teraz toto. Práve keď sme si začali prerábať kúpeľňu, plánovali sme vynoviť kuchyňu. Tešili sme sa, že budeme žiť v krajšom. Teraz netuším, čo s nami bude. Náhradné ubytovanie sme dostali len na dva týždne.“

Pomôcť sa snaží aj obec

Nešťastnej rodine sa snaží pomôcť aj obec. Rovnako musela poskytnúť strechnu nad hlavou ľuďom z ďalších troch bytoch, keďže po požiari sa v stavbe nedalo zostať. Obyvatelia dvoch bytov si ubytovanie zabezpečili sami.

„Hneď sme im poskytli štyri izby, ktoré máme k dispozícii. Bytovka zostala v zlom stave. Jeden byť vyhorený, vedľajší zadymený, pod ním vytopený. Stavbu museli odpojiť od elektriny. Dovedna sme museli riešiť ľudí zo štyroch bytov. Z dvoch sa o seba postarali sami,“ ozrejmila starostka Marta Kálovcová s tým, že obec vyhlásila dobrovoľnú miestnu zbierku na pomoc rodinám z požiarom zasiahnutej bytovky. „Vyzbierané peniaze poslúžia na opravu strechy, keďže hrozí, že sa zrúti,“ podotkla starostka.

Podľa jej slov je jeden zo synom pani Oľgy futbalista a jeho spoluhráči tiež prisľúbili pomoc.

„Robíme všetko, čo je v našich silách a v rámci možností obcí. Osud týchto ľudí nám určite nie je ľahostajný,“ zakončila Kálovcová.