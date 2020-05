Športové NAJ: Ján Garaj - šampión z éry Jana Železného

Oštepár z centra Novohradu má pevné miesto v histórii slovenskej atletiky.

15. máj 2020 o 7:47 Jozef Mikuš

LUČENEC. Rubrika športové NAJ bude tento týždeň patriť atletike, konkrétne hodu oštepom. Sériu otázok športového aj osobného charakteru sme tentokrát položili bývalému oštepárovi a súčasnému predsedovi MAC REDOX Lučenec Jánovi Garajovi.

Ján Garaj Vek: 50 Prezývka: Gary Súťažil za: TJ Strojár Lučenec, IŠŠ Banská Bystrica, DUKLA Banská Bystrica, dorast ČSSR, junior ČSSR, senior ČSFR Trénoval: "Na zverencov ešte čakám, zatiaľ iba funkcionárčim." Dosiahnuté úspechy: 1985 - majster ČSSR v hode oštepom a v hode diskom (ml. dorast); 1986 - majster ČSSR v hode oštepom a v hode diskom (ml. dorast); 1987 - majster ČSSR v hode oštepom (st. dorast); 1988 - majster ČSSR v hode oštepom (st. dorast); 1988 - DRUŽBA medzinárodné atletické mládežnícke preteky Nyíregyháza – 3. miesto; 1989 - majster ČSSR v hode oštepom (juniorský rekord ČSSR 73,04 m); 1989 - 6. miesto na majstrovstvách Európy juniorov vo Varaždine; 1991 - majster ČSFR v hode oštepom mužov; 1991 - majstrovstvá sveta družstiev v atletike v Miláne 3. miesto (78,20 m); osobný rekord: 79,60 m - 17. 6. 1990 v Aténach na medzištátnom stretnutí

V súčasnosti: predseda MAC REDOX Lučenec, predseda Stredoslovenského atletického zväzu

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

V roku 1990 som sa ako 20-ročný mohol kvalifikovať na ME do Splitu. Na posledných pretekoch, kedy som mohol splniť limit som po preskoku, čo je fáza oštepára tesne pred hodom oštepu, vytrhol japexovú kocku a skončil na zemi. Kvôli zraneniu ruky som v pretekoch nemohol pokračovať aj keď som bol cca 80 cm od limitu.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

V ére Jana Železného som sa stal majstrom ČSFR.

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať atletiku?

Po ukončenej atletickej kariére som niekoľko rokov hral I. Slovenskú ligu vo volejbale za klub Magnezit Lovinobaňa.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Účasť na olympijských hrách.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdý?

Som hrdý na to, že som ako tréningový partner svetového rekordéra Jana Železného v DUKLE Banská Bystrica a v reprezentácii mohol byť pri tom, keď hodil v Juhoafrickom Potchefstroome v roku 1993 svoj ďalší svetový rekord – 95,54 m. Bolo mi cťou trénovať s touto legendou.

Aký bol najväčší športový trapas vašej kariéry?

Bolo to asi v roku 1991, keď prišla pozvánka na atletický míting do Holandska. Požičal som si od otca auto a s kolegom Z. Nenadálom (hod oštepom) a Ľ. Balošákom (400 m) sme vyrazili na 1400 km trasu. Pre úsporu som mal v kufri auta bandasku na benzín. V Česku som natankoval benzín aj do tej bandasky. Počas jazdy v Nemecku sme cítili v aute silný zápach benzínu. Niekoľkokrát sme kontrolovali motor, hadičky a všetko sa