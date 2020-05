Most, odsúdený na zánik, spojil brehy rieky aj ľudí

Dobrovoľníkom sa v Hnúšti - Maši podaril husársky kúsok. Zachránili most, ktorý úradne neexistuje.

17. máj 2020 o 16:27 Marcela Ballová

HNÚŠŤA. Pred necelými troma rokmi vyzeralo, že je odsúdený na zánik. Podmyla ho voda a aj skaly z klenby pomaly končili v rieke.

Historický jednoklenbový most plánoval niekdajší hnúšťanský parlament získať do vlastníctva mesta a dať mu novú podobu ešte v roku 2016. No keďže o moste v žiadnej oficiálnej listine zmienka nebola, pre úrady teda neexistoval. A tak bol opäť nechaný napospas prírode a času.

Most zachránili v poslednej chvíli. (zdroj: FB/Renáta Cibulová Sekerková)

Dobrovoľníci konali na vlastnú päsť

Aj napriek tomu, že legislatíva vyše dve storočia starej stavbe nepriala, sa dobrovoľníci zo združenia Horná Rimava, ktorému v tom čase predsedal terajší primátor Hnúšte Roman Lebeda, rozhodli konať.

Vedeli, že spoľahnúť sa môžu len na seba a dobrodincov, keďže získať peniaze z grantov na niečo, čo na papieri neexistuje, je takmer nemožné. Ani to ich neodradilo. Vyhrnuli si rukávy a neváhali dni tráviť s nohami a rukami v ľadovej vode.

Dnes môžu byť na seba právom pyšní. Dokázali to, nad čím mnohí neveriacky krútili hlavami. Mostu s prívlastkom „turecký“ dali druhú šancu. Okrem toho pri ňom vzniklo príjemné miesto na oddych.

„Skláňam sa pred všetkými, ktorí nám pomohli a záchranu mosta podporili finančne, dobrovoľníckou prácou či inou formou. Ďakujem tým, ktorí nám verili, pretože to bolo sedem rokov neúspešných pokusov, 2,5 roka záchranných prác, rozdelených do piatich etáp. Murovalo sa vyše 500 hodín, zamurovaných bolo viac ako 30 ton skál, spotrebovalo sa vyše 8 ton piesku, viac ako tri tony nehaseného