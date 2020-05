Samospráva Lučenca vyhodnotila netradičné bežecké preteky

Spoločný štart sa tento rok neuskutočnil.

19. máj 2020 o 6:22 Jozef Mikuš

LUČENEC. Samospráva Lučenca a Dom Matice slovenskej ukončili netradičnú verziu pretekov O pohár Domu Matice slovenskej. Bežecká súťaž, ktorá sa každoročne organizuje ako súčasť spomienky na Milana Rastislava Štefánika, sa tento rok pre koronavírus nemohla uskutočniť a tak sa ju organizátori rozhodli upraviť.

Namiesto jednej skupiny bežcov si trať odbehol každý samostatne a výsledky zaslal lučeneckej radnici.

Výsledky Mladší žiaci: Filip Kamenský (7:58); Oliver Kováčik (9:05), Alex Krajňák (9:58)

Mladšie žiačky: Emília Schedlingová (9:47), Miška Hanulová (10:31), Amálka Drugdová (10:58) Starší žiaci: Jakub Goljan (7:05), Marko Varga (7:12), Jakub Sojka (7:25) Staršie žiačky: Kristína Lili Krížová (7:56), Veronika Vinarčíková (8:40), Martina Sitarčíková (8:53) Dorastenci: Tomáš Mojžiš (7:03), Matej Goljan (7:55) Dorastenky: Magdaléna Strehovská (8:53) Muži: Róbert Mešter (6:32), Peter Kollár (7:24), Juraj Pobjecký (7:37) Ženy: Renáta Bolfová (7:34), Iveta Prachárová (8:05), Michala Šuranová (9:03) Seniori: Marián Halaj (9:26) Nordic walking muži: Marián Halaj (12:09), Karol Baculík (15:55), Dušan Kožiak (16:10) Nordic walking ženy: Soňa Franíková (14:21), Mária Garajová (15:38), Žaneta Nagyová (15:55)

„Je to jedinečnosť v období COVID-19. Chceli sme vyzvať dospelých aj s detičkami, aby si pripomenuli našu veľkú osobnosť, ktorá navštívila aj naše mesto, na čo sme hrdí. A hlavne, aby sme si v takomto krásnom počasí zašportovali,“ ozrejmila primátorka Alexandra Pivková.

Do súťaže sa zapojilo 140 pretekárov vo viacerých vekových kategóriách. Okrem bežcov približne dvojkilometrovú trať v mestskom parku prešli aj nordic walkeri. V kategórii starších žiakov bol najúspešnejší študent Základnej školy na Vajanského ulici v Lučenci Jakub Goljan.

„Oproti vlaňajšku to bolo iné, pretože som nemal žiadnych súperov, ktorý by mi vedeli robiť konkurenciu a mohli by sme sa navzájom ťahať. A neboli tu ani fanúšikovia, ktorí by ma mohli povzbudiť,“ zhodnotil mladý atlét MAC REDOX Lučenec.

„Dlhé trate nie sú mojou parketou, keďže sa venujem krátkym tratiam, najmä behu na 60, 150 a 300 metrov. Táto súťaž bola súčasťou mojich tréningov,“ dodal 14-ročný viacnásobný medailista z oblastných aj celonárodných súťaží. Vyhodnotenie a ocenenie bežeckej výzvy prebehlo v pondelok 18. mája.