Aj knihy sa ocitli v karanténe

Novohradská knižnica v Lučenci opäť privítala čitateľov. Musia však rešpektovať dané hygienické pravidlá.

20. máj 2020 o 10:52 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Priestory Novohradskej knižnice v Lučenci sa opäť otvorili pre čitateľov. Ako všade, aj tu panujú sprísnené hygienické opatrenia. Prvou viditeľnou zmenou sú plexisklové zábrany, ktorými sú chránení knihovníci pracujúci pri výpožičných pultoch.

„Čitateľ prinesené knihy musí vložiť do pripravených igelitiek a položiť na určené miesto, odkiaľ ich vezmú knihovníci do karantény. V nej sú knižky približne 4 dni až potom idú do knižných regálov. Samotní čitatelia by sa nemali pri vyberaní knižiek zbytočne zdržiavať v priestoroch knižnice,“ povedala Zora Nagyová z oddelenia regionálnej literatúry a bibliografie.