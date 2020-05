Mladý Fiľakovčan sa chce presadiť v cyklistike, má miesto v slovenskej reprezentácii

Dávid Kaško jazdil za Fiľakovo aj Rimavskú Sobotu.

21. máj 2020 o 6:33 Jozef Mikuš

FIĽAKOVO. Začínal ako samotár, neskôr súťažil za tímy Fiľakova i Rimavskej Soboty. Dnes je pretekárom tímu Firefly a svoje miesto má aj v slovenskej reprezentácii.

Fiľakovčan Dávid Kaško našiel záľubu a vášeň v cestnej cyklistike. Na svojom konte má viacero ocenení a zbierku plánuje rozšíriť o ďalšie. Tvrdí, že hoci je to na Slovensku mimoriadne náročné, chce sa cyklistikou živiť.

Prvé súťažne odšliapané kilometre prišli v živote 23-ročného Fiľakovčana neskôr. Deväť rokov sa venoval ľudovému tancu, na základnej a strednej škole skúsil základy atletiky.

„Bolo to len v rámci školských súťaží a ani ma to veľmi nebavilo. Lepšie som sa cítil na dvoch kolesách. Hoci som jazdil na horskom bicykli, prírodný terén ma nikdy nelákal a jazdil som hlavne po ceste. Viac ma priťahovala rýchlosť ako zdolávanie horského terénu,“ začal mladík.

Zo samotára do skupiny

Ako 18-ročný tínedžer dostal prvý cestný bicykel, na ktorom začal pestovať svoju športovú vášeň. V ten istý rok sa rozhodol otestovať svoje schopnosti na cyklistických pretekoch v Haliči. Neskôr sa pustil do cyklomaratónov.

„Vôbec sa mi nedarilo, nevyhrával som. Zažil som aj preteky v horúčavách, kedy som už po 20 kilometroch mal silné kŕče a myslel iba na to, kedy sa to skončí. Do cieľa som prišiel s hodinovou stratou. Aj keď preteky pre mňa