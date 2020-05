Športové NAJ: Tréner Boháčik si splnil všetky športové sny

Za najväčší úspech považuje možnosť nosiť slovenský dres.

22. máj 2020 o 7:26 Jozef Mikuš

LUČENEC. Rubrika Športové NAJ sa bude tento týždeň týkať zelených trávnikov. Na sériu otázok odpovedal futbalista a tréner Tomáš Boháčik, ktorý prezradil aj to, že si splnil všetky športové sny a odhalil aj svoj najväčší športový trapas či najkrajšie góly vo svojej kariére.

Tomáš Boháčik Vek: 40 Hral za: mládež Brezna, neskôr ligový dorast v Banskej Bystrici. Mužstvo dospelých NCHZ Nováky, Dukla Banská Bystríca, Topoľčany, Prievidza, Podbrezová, MFK Košice, LAFC Lučenec, Baník Ružiná a Tornaľa. Trénoval: A mužstvá LAFC Lučenec, FK Tornaľa, FTC Fiľakovo, MŠK Rimavská Sobota Dosiahnuté úspechy: „Splnil som si detský sen – živiť sa futbalom. To sa mi podarilo ako hráčovi počas celej svojej futbalovej kariéry.“ V súčasnosti: tréner dospelých MŠK Rim. Sobota

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Určite nejaké boli, ale nespomínam si na konkrétne. To znamená, že to nebolo nič podstatné. Možno nie športový, ale najnepríjemnejší zdravotný zážitok bol, keď som bol členom slovenskej reprezentácie do 21 rokov a postihlo ma ťažké zranenie kolena, ktoré mi nedovoľovalo športovať jeden a pol roka.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Miesto vo futbalovej reprezentácii Slovenskej republiky do 21 a možnosť nosiť dres so slovenským znakom na hrudi.

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať futbal?

Mám rád všetky športy. Veľmi rád lyžujem, hrám hokej a vďaka Lučencu patrí medzi moje obľúbené športy aj basketbal. No nemyslím si, že by som sa nimi vedel aj živiť.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Možno to bude znieť divne, ale taký nemám. Chcel som byt reprezentantom a ním som aj bol, aj keď iba mládežníckym. Chcel som hrať ligu a hral som ju. Živil som sa futbalom, takže som robil to, čo ma bavilo a za to som vďačný.

Na ktorý moment svojej športovej kariéry ste najviac hrdý?

Určite to bolo v drese Dukly Banská Bystrica, keď som