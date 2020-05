Obec Veľká Čalomija zrekonštruuje budovu obecného úradu a kultúrneho domu za takmer 220-tisíc eur

Obecný objekt má necelých 60 rokov, pričom v najhoršom stave je veľká strecha, ale aj okná, dvere a fasáda už potrebujú podľa starostu vymeniť.

23. máj 2020 o 10:35

BANSKÁ BYSTRICA. Rekonštrukciu budovy kultúrneho domu a obecného úradu v obci Veľká Čalomija v okrese Veľký Krtíš pripravila miestna samospráva. Ako

agentúru SITA informoval starosta obce Roman Pásztor, o obnovu tohto objektu sa obec snaží od roku 2015. Podľa zverejnených podkladov aktuálne vyhláseného verejného obstarávania zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je celková predpokladaná hodnota stavebných prác vo výške 218 990,91 eur bez DPH.

Budova obecného úradu a kultúrneho domu má necelých 60rokov, pričom v najhoršom stave je veľká strecha, ale aj okná, dvere a fasáda tiež potrebujú podľa starostu vymeniť. Využili preto operačný program Kvalita životného prostredia,

v ktorom uspeli.

"V súčasnosti už máme podpísanú zmluvu na financovanie a vyzerá to tak, že v druhej polovici roka by sme už mohli začať s realizáciou. Záleží to od toho, aby sa úspešne podarilo vysúťažiť dodávateľa stavebných prác," uviedol starosta.



Projekt stavby rieši zníženie energetickej náročnosti budovy, teda zateplenie predmetných objektov a výmenu všetkých okien a dverí. Obnova objektu tiež zabezpečí bezbarierizáciu objektu vybudovaním železobetónovej rampy pred hlavným vchodom. "Okrem toho je súčasťou realizácie aj výmena samotného kotla za ekonomickejší typ," dodal Pásztor. Záujemcovia o účasť vo verejnom obstarávaní na dodávateľa stavebných prác môžu svoje ponuky posielať do 10:00 5. júna, pričom musia zložiť zábezpeku vo výške päťtisíc eur.