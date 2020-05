Aplikácia eKaranténa ešte nie je v prevádzke, cestu na Slovensko treba zvážiť

Vláda radí sledovať internetovú stránku na ktorej zverejnia informáciu či je už funkčná.

23. máj 2020 o 16:33 TASR

BRATISLAVA. Aplikácia eKaranténa ešte stále nie je v prevádzke a navrátilci by mali zvážiť cestu na Slovensko, ak nechcú skončiť v štátnej karanténe. Uviedol to člen permanentného krízového štábu zodpovedný za oblasť IT Ján Bučkuliak. TASR o tom v sobotu informoval tlačový odbor Úradu vlády (ÚV) SR.

Apelujeme na našich občanov, ktorí sa chcú vrátiť na Slovensko a chcú sa vyhnúť štátnej karanténe, aby pred vycestovaním sledovali stránku korona.gov.sk, či je na nej informácia, že je eKaranténa už funkčná, uviedol Bučkuliak. Ak sa tam táto informácia nenachádza, odporúča zvážiť cestu na Slovensko vzhľadom na to, že je stále platná povinná štátna karanténa.

Úrad vlády si stojí za svojím utorkovým (19. 5.) tvrdením, keďpodľa svojho názoru jasne formuloval, že je nutné pred cestou vykonať tri kroky, ak by bola už aplikácia funkčná. V prvom rade sa prichádzajúci majú zaregistrovať na uvedenej stránke vyplnením formulára, následne si treba aplikáciu stiahnuť a potom ju aktivovať. Aplikácia eKaranténa je momentálne v štádiu schvaľovania firmami Apple a Google pre telefóny s operačnými systémami iOS a Android.

Pôvodne sa predpokladalo, že by mohla byť aplikácia schválená v piatok (22. 5.) popoludní. Diaľnicu D4 v blízkosti hraničného priechodu Jarovce - Kittsee v piatok zablokovali repatrianti, ktorí sa domáhali možnosti stráviť povinnú karanténu v domácej izolácii. O zdržaní na danom priechode informovalo Ministerstvo vnútra SR pre veľké množstvo navrátilcov aj v sobotu.