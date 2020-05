Opitá šoférka zakončila svoju jazdu divoko

Nezvládla zákrutu a potom to už išlo rýchlo.

25. máj 2020 o 11:03 (vr)

BANSKÁ BYSTRICA. Nedeľné skoré ráno si určite zapamätá 25-ročná Michaela z Polomky. Pod vplyvom alkoholu havarovala v obci Pohorelská Maša na osobnom aute. Kým skončila svoju divokú jazdu v strome stihla naraziť aj do ďalšieho a dvoch dopravných značiek. Informuje o tom krajské policajné riaditeľstvo prostredníctvom svojej stránky na sociálnej sieti.

„Vodička zapríčinila dopravnú nehodu, nakoľko sa plne nevenovala vedeniu auta. V ľavotočivej zákrute prešla mimo cesty, kde pravou bočnou časťou narazila do stromov pri ceste a prednou časťou auta do dopravnej značky označujúcej začiatok obce a následne do dopravnej značky označujúcej hlavnú cestu," píšu policajti.