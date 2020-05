Strana Most-Híd si vo Fiľakove volila vedenie. Agócs je podpredsedom

Fiľakovský primátor je jedným zo štyroch podpredsedov mimoparlamentnej strany.

31. máj 2020 o 18:08 TASR

FIĽAKOVO. Novým predsedom mimoparlamentnej strany Most-Híd je bývalý minister životného prostredia László Sólymos. Do tejto funkcie ho zvolili v sobotu na sneme strany vo Fiľakove.

Most-Híd o tom informuje na sociálnej sieti s tým, že novými podpredsedami stany sú primátor Fiľakova Attila Agócs, starosta Tvrdošoviec Marián Tóth, primátor Kráľovského Chlmca Karol Pataky a viceprimátor Svidníka Michal Goriščák.

"Plne si uvedomujem, v akej ťažkej situácii sa táto strana momentálne nachádza. V každom prípade to je výzva a rozhodol som sa prijať ju. Pokúsim sa stranu opäť postaviť na nohy, pretože som presvedčený, že je potrebná silná strana, ktorá bude zastupovať záujmy menšín a regiónov v parlamente," vyhlásil Sólymos na sociálnej sieti.

Avizuje, že chce z Mosta-Híd stranu, ktorá bude pokračovať v hodnotách, akými sú vzájomná úcta, tolerancia a pokojné spolužitie. "Som rád, že do tohto boja idem so silným novým tímom, novými podpredsedami a novým predsedníctvom, ktorí predstavujú mladšiu generáciu politikov," podotkol.

Sólymos pred pár týždňami zároveň uviedol, že Most-Híd a SMK ako etablované strany by mali spolupracovať a riešiť nápravu toho, že sa nedostali do parlamentu. K neúspechu podľa neho viedlo desaťročné súperenie a tiež vznik nových politických formácií krátko pred voľbami namiesto dohody. Sólymos tvrdí, že má jasnú predstavu, ako by mal Most-Híd ďalej fungovať. Oveľa väčší priestor má podľa neho dostať mladšia generácia.

Nový predseda Mosta-Híd na tlačovej konferencii po sneme vyhlásil, že toto je začiatok reštartu a reformy strany. "Ak chceme získať späť dôveru voličov, potrebujeme urobiť niekoľko zásadných zmien, nielen na postoch, ale vo fungovaní strany. Chceme modernú stranu, ktorá dokáže promptne reagovať na aktuálne politické a spoločenské výzvy," povedal Sólymos. Zároveň predstavil ďalších členov predsedníctva strany, ktorými sú Irén Sárközy, Ábel Ravasz, Konrád Rigó a Peter Krajňák. V prvých týždňoch fungovania sa chcú zamerať na stabilizovanie strany.

Bývalý predseda Mosta-Híd Béla Bugár pred sobotným snemom povedal, že chce, aby bolo predsedníctvo strany omladené a popasovalo sa so zlým volebným výsledkom. "Keď budú chcieť, budem nápomocný. Do aktívnej politiky v 62 rokoch však už zasahovať nechcem," povedal. Ako tvrdí, on i Sólymos zakladali Most-Híd, preto sa neobáva, že by nový šéf strany zabudol, aké hodnoty sú dôležité pre voličov strany.

Attila Agócs. (zdroj: FB Attilu Agócsa)

"Obklopil sa mladými ľuďmi, mnohí z nich už boli v predsedníctve či na pozíciách štátnych tajomníkov," povedal Bugár. Myslí si, že Most-Híd a SMK by sa mali dohodnúť na spolupráci. Ak sa tak nestane, podľa Bugára je riziko, že sa opäť žiadna z týchto strán nedostane do parlamentu. "Základom dohody musia byť SMK a Most-Híd a potom prípadne rokovať s ďalšími," poznamenal.

Bývalé vedenie Mosta-Híd na čele s lídrom strany Bélom Bugárom odstúpilo po neúspešných februárových voľbách do Národnej rady SR. Strana v nich dosiahla 2,05 percenta hlasov a ostala pred bránami parlamentu. Sólymos bol v minulosti podpredsedom Mosta-Híd.