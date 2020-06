Európsky kopcový šampionát sa zrušil

Z federácie prišlo koncom mája definitívne stanovisko.

1. jún 2020 o 6:30 Jozef Mikuš

DOBŠINÁ. Majstrovstvá Európy tento rok v Dobšinej nebudú. Obľúbené preteky známe pod názvom Dobšinský kopec, ktoré sú súčasťou majstrovstiev Európy pretekov automobilov do vrchu, sa pôvodne pre koronavírus len presunuli.

Organizačný výbor Dobšinského kopca ešte v prvej polovici mája rozhodol, že preteky sa v pôvodnom termíne 17. – 19. júla 2020 neuskutočnia. Organizátori však naďalej pokračovali v príprave pretekov, ktoré by sa mohli konať v náhradnom termíne ešte tento rok.

Z Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) však napokon prišlo oficiálne stanovisko o definitívnom zrušení šampionátu na tento rok.

„Vzhľadom na súčasnú krízu pandémie COVID-19 a jej dôsledky, rušíme na sezónu 2020 FIA European Hill Climb Championship a 2020 FIA International Hill Climb Cup. Pôvodný kalendár majstrovstiev Európy zahŕňal dvanásť podujatí v rozsahu konania od apríla až do septembra 2020. Až deväť podujatí z celkového počtu pretekov ME bolo do utorňajšieho zasadania Kopcovej komisie zrušených bez náhrady. V prípade medzinárodného kopcového pohára boli zrušené tri z piatich,“ uvádza sa v oficiálnej správe FIA.

Na základe tohto stavu komisia uznala, že daná situácia nepostačuje na odôvodnenie zachovania štatútu majstrovstiev Európy a medzinárodného kopcového pohára.

„Je to ťažké rozhodnutie, ale za danej situácie v kontexte okolností najrozumnejšie a umožňujúce sústrediť všetko svoje úsilie na rok 2021. Nasledujúca kopcová sezóna tak bude môcť prísť s novinkami, v rámci ktorých sa tešíme aj na zavedenie performance factoru pre uzatvorené vozidlá súťažiace v kategórii 1 v pohári aj majstrovstvách Európy,“ povedal prezident FIA Kopcovej komisie Imad Lahoud.

„Z toho je jasné, že majstrovstvá Európy v Dobšinej v tomto roku neuvidíme. O tom, čo to ďalej znamená pre 37. ročník Dobšinského kopca 2020, budeme informovať v najbližších dňoch,“ uzavrel Ľuboš Kašický, tlačový tajomník podujatia.