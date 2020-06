V Haliči pribudla nová turistická atrakcia

Obnovený železničný domček má slúžiť ako vstupný bod do obce.

3. jún 2020 o 14:52 Radovan Vojenčák

HALIČ. Ešte donedávna bol železničný domček patriaci k zaniknutej železničnej stanici v Haliči odsúdený tiež na zánik. Strop vo vnútri stavby sa už prepadol a všetko nasvedčovalo, že domček bude zbúraný. Vedenie obce sa však rozhodlo z neho spraviť vstupný turistický bod do obce, kedže v jeho blízkosti má končiť plánovaná cyklotrasa Lučenec - Halič.

Dnes 3. júna sa po pár mesačnej rekonštrukcii konalo jeho slávnostné otvorenie. Prví záujemcovia si ho môžu pozrieť z vnútra zatiaľ len cez víkendy. V letných mesiacoch sa to zemí. Domček bude prístupný denne.

„Do Haliče dnes láka návštevníkov najmä Haličský zámok. Pozornosť si zaslúži aj Csontváryho galéria v prírode. Práve objekt strážneho železničného domčeka nám prišiel ako ďalšie možné zastavenie pre túto galériu. Obec domček zachránila takpovediac v „hodine dvanástej“," uviedol starosta Alexander Udvardy.

Stalo sa to aj vďaka finančnej pomoci vo výške 9-tisíc eur od Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja cez oblastnú organizáciu cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie. Celkovo vyšla rekonštrukcia na 25-tisíc eur. Zvyšok zafinancovala obec zo svojho rozpočtu.

„O správnosti tejto záchrany ma presviedčalo aj nadšenie všetkých mojich spolupracovníkov, ktorí sa na obnove podieľali a poskytli nám či už pomoc, ale tiež predmety a materiály, ktoré tvoria súčasť železničnej expozície v samotnom domčeku,“ vyznal sa starosta.

Dodal, že tým by nemala končiť revitalizácia tohto priestoru a radi by získali časom do vlastníctva obce aj samotnú budovu železničnej stanice, ktorú by adaptovali pre potreby turistického ruchu.

Vo vynovenom domčeku je zriadené minimúzeum železničnej histórie, v jeho blízkosti je tzv. "Csontváryho galéria v prírode" ale aj 3D hashtag, ktorý vytvorili deti zo Základnej školy Hany Ponickej v Haliči. Ten bude slúžiť obci Halič na prezentáciu tohto miesta vo virtuálnom svete.

„Na tomto mieste sa prepája história železnice s históriou umenia a umelca, ktorý si na našom území právom zaslúži viac pozornosti. Zaujímavé je, že ju môžu objavovať ľudia na bicykloch, čo celému projektu dodáva ešte ďalší rozmer. Verím, že zrekonštruovaný železničný domček i prírodná galéria budú pre návštevníkov lákadlom a príjemným zastavením pri spoznávaní krás Novohradu,“ povedal pri slávnostnom otvorení Ján Lunter, predseda BBSK.

Maliar slnečnej cesty

Zároveň by sa malo miesto stať počiatočným bodom plánovaného náučného chodníka obcou. Nielen po stopách maliara Tivadara Kosztku Csontváryho, ale aj po miestnych pamiatkach. Ktorého prvú časť vonkajšej galérie otvorili pred rokom na mieste, kde kedysi stála lekáreň v ktorej maliar pôsobil. Pri vlaňajšom pripomenutí si storočnice od smrti tohoto maliara tam vznikol aj malý pomník.

Maliar slnečnej cesty, ako sám seba Tivadar Kosztka Csontváry nazýval, je svetovo uznávaný umelec, ktorého dielo obdivoval dokonca sám Picasso. Patrí medzi najoriginálnejších umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia v európskom, ale aj v celosvetovom kontexte. Po Andym Warholovi majú maliarske diela Tivadara Kosztku Csontváryho najvyššie cenové ohodnotenie pri ich predaji zo všetkých maliarov s koreňmi na Slovensku. Jeho najznámejším dielom je „Osamelý céder“.