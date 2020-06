Športové NAJ: Najkrajšie momenty džudistu Ráca sa končili jeho víťazstvom

Skúsený športovec tvrdí, že džudo vníma ako životný štýl.

4. jún 2020 o 7:16 Jozef Mikuš

Róbert Rác (vľavo) so svojimi zverencami. (Zdroj: Archív R. Ráca)

LUČENEC. Bol reprezentantom Slovenska v kategóriách dorastenci, juniori aj muži. Na tatami si vybojoval množstvo cenných umiestnení vrátane medailí z domácich majstrovstiev. Tvrdí, že džudo pre neho nie je len šport, ale životný štýl.

Róbert Rác Vek: 45 Prezývka: Račko Zápasil za: Junior Lučenec, Stredisko vrcholového športu mládeže Dukla Banská Bystrica, Armádny športový klub Dukla Banská Bystrica, Judo klub Martin, Judo klub Ászok Mezotor, reprezentant SR v kategóriách dorastenci, juniori a muži Trénoval: Junior Lučenec, Katsudo Lučenec Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Zapnúť zvuk Video reklama

Dosiahnuté úspechy: viacnásobný majster SR, 2. miesto Hungarian Open, 5. miesto ME, 7. miesto MS, viacero umiestnení na medzinárodných turnajoch V súčasnosti: hlavný tréner Katsudo Lučenec pri ZŠ L. Novomeského a ZŠ s MŠ DSA Kubínyiho námestie

V rubrike Športové NAJ sme tentokrát vyspovedali bývalého aktívneho džudistu a súčasného trénera klubu Katsudo Lučenec Róberta Ráca.

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Neviem, či ho nazvať najnepríjemnejším, ale asi zážitok z turnaja v českom Štramberku, keď som si v semifinále s českým džudistom Dušanom Kozom pri mojej nasadenej technike zlomil obe kľúčne kosti. Inak si nepamätám žiadny iný nepríjemný zážitok počas mojej kariéry.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Titul majstra Slovenska dosiahnutý v tej dobe a, samozrejme, 1. miesto na olympiáde mládeže, čo bol vrchol mládežníckych turnajov. Za úspech považujem aj prijatie do Strediska vrcholového športu mládeže Dukla Banská Bystrica. Byť ich členom v tom čase bol sen každého športovca, nie- len džudistu. Výber športovcov bol veľmi úzky, keďže sa tam zišli najlepší z celého Česko-Slovenska.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Športové NAJ: Jankovič zbieral tituly ako hráč aj ako tréner Čítajte

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať džudo?

Asi by som si vybral športovú gymnastiku alebo kulturistiku. Ak by to nemal byť šport, tak určite hudba a hra na klavíri.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Bude asi taký, aký má každý športovec – účasť na olympiáde. K nesplneným športovým snom radím aj