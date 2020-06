Samospráva Lučenca prispela 5-tisíc eur do novozriadeného fondu pomoci

Verejná zbierka má pomôcť obyvateľom, ktorých najviac postihla súčasná kríza.

7. jún 2020 o 9:33 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Poslanci na poslednom rokovaní mestského zastupiteľstva schválili návrh na vyhlásenie verejnej zbierky „Fond pomoci mesta Lučenec“, ktorý predložila primátorka Lučenca Alexandra Pivková. Z rozpočtu mesta zároveň mestskí poslanci schválili príspevok do tohto fondu vo výške 5-tisíc eur. Zbierka má slúžiť na zabezpečenie pomoci pre skupiny obyvateľov s najväčším dopadom súčasnej krízy.



Mesto Lučenec má záujem v súčasnom období poskytnúť pomoc na zmiernenie ekonomických dopadov na finančnú situáciu občanov, malých podnikateľov, živnostníkov, samostatne zárobkovo činných osôb, ktorí sa v období pandémie ocitli bez príjmov. Ako ďalej uvádza dôvodová správa, ide o ľudí, ktorí pred vypuknutím pandémie mali prácu, príjem z podnikania alebo živnosti, prípadne z iných zárobkových činností a aktuálne zostali bez príjmu a v núdzovej situácii.



„Ako jedným z riešení, ktoré môžu zo strany mesta zabezpečiť pomoc pre skupiny obyvateľov s najväčším dopadom súčasnej krízy, je vyhlásenie verejnej zbierky s cieľom získať a zhromaždiť dobrovoľné peňažné príspevky od prispievateľov na osobitnom bankovom účte, na ktorý by mohli prispievať finančnými čiastkami občania mesta, firmy, podnikateľské subjekty, finančné inštitúcie a ostatné organizácie,“ uvádza sa v správe.



Prostriedky získané pomocou tejto zbierky budú určené na poskytnutie jednorazovej finančnej, prípadne aj nefinančnej pomoci pre žiadateľov príspevku, ktorí sa ocitli v núdzovej situácii bez príjmu z dôvodu ekonomických dopadov pandémie ochorenia Covid-19. Zbierka bude prebiehať do konca mája budúceho roka.