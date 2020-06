Slovensko otvára hranice s ďalšími 16 krajinami, ruší sa povinná karanténa

Menia sa tiež podmienky nosenia ochranných rúšok. Na posledný týždeň školského roka sa vrátia aj všetci žiaci do škôl.

9. jún 2020 o 11:36 TASR

BRATISLAVA. Slovensko otvorí hranice s ďalšími 16 krajinami. K Maďarsku, Českej republike a Rakúsku pribudne Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Bulharsko, Grécko, Cyprus, Malta, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Fínsko,Nórsko, Dánsko a Island. S danými krajinami sa obnovujú tiež všetky formy dopravy.

V utorok o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO). Zároveň sa od stredy (10. 6.) od 7.00 h ruší povinná štátna karanténa pre prichádzajúcich z iných krajín.

"Tieto krajiny konzílium identifikovalo ako bezpečné pre občanov SR," skonštatoval premiér s tým, že platí aj to, že ani obyvatelia daných krajín nie sú hrozbou pre SR. So všetkými štátmi však neplatia bilaterálne dohody, občania by si mali preto overovať, aké podmienky má krajina, do ktorej cestujú.

"Ruší sa povinná štátna karanténa aj tzv. e-karanténa a prechádza sa na dobrovoľnú domácu karanténu, v prípade, ak ľudia prichádzajú z iných ako týchto 19 bezpečných krajín," vysvetlil tiež premiér. Hlavný hygienik SR Ján Mikas však vyzval ľudí, aby sami kontaktovali regionálny úrad verejného zdravotníctva, išli do domácej izolácie a dali sa otestovať na nový koronavírus.

Nosenie rúšok vonku iba odporúčané

Od stredy (10. 6.) sa zmenia podmienky pre nosenie ochranných rúšok na verejnosti. Ich nosenie na verejnosti do vzdialenosti dvoch metrov bude len odporúčané v prípade stretnutia sa s cudzími ľuďmi. V utorok o tom informoval premiér Igor Matovič (OĽaNO).



Vo vnútri ostávajú podľa predsedu vlády rúška povinné, na pracovisku budú však len odporúčané, ak ľudia budú od seba vzdialení aspoň dva metre, pokiaľ ide o známy kolektív. Hlavný hygienik SR Ján Mikas doplnil, že rúška v obchodoch

a v hromadných dopravných prostriedkoch ostávajú povinné.

Návrat všetkých žiakov do škôl

Do škôl sa budú môcť posledný júnový týždeň vrátiť aj žiaci od šiesteho po deviaty ročník základných škôl (ZŠ), rovnako aj študenti stredných škôl (SŠ). Od pondelka 15. júna sa rušia obmedzenia na počty žiakov v materských školách a pre prvý

až piaty ročník základných škôl. V utorok to oznámil na tlačovej konferencii predseda vlády Igor Matovič (OĽaNO).

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) zdôraznil, že návrat do škôl bude na dobrovoľnej báze a rodičia sa budú môcť rozhodnúť, či svoje dieťa do školy pošlú. Stredoškoláci a žiaci druhého stupňa základných škôl by sa do lavíc mali vrátiť 22. júna.

"Predpokladáme, že školy využijú tieto dni najmä na odovzdávanie vysvedčení, prípadne na odovzdanie učebníc a ukončenie ročníka," priblížil. Dodal, že testovanie alebo skúšanie nebudú odporúčať. Skôr by podľa neho malo ísť o zistenie či overenie úrovne vedomostí žiakov, aby sa školy vedeli pripraviť na leto alebo na situáciu, ktorá ich čaká v septembri.



Obmedzenia počtu detí v triedach sa rušia od 15. júna. Pôvodný limit bol pre triedu v materskej škole stanovený na 15 a pre základnú školu na 20 detí. Ruší sa taktiež zákaz zmiešavania detí v triedach, čo bude podľa ministra ďalej fungovať ako forma odporúčania. Vysvetlil, že by tak školy mohli mať kompletné triedy so stanoveným počtom žiakov. Prevádzka školy by sa mala zvýšiť z deviatich na desať hodín.



Gröhling informoval tiež o tom, že sa v školách ruší povinné meranie teploty, ktoré by malo ostať na úrovni odporúčania a malo by byť náhodné. Ruší sa taktiež zákaz besiedok, posedení a podobných hromadných akcií, ktoré sa budú riadiť

opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR. Dodal, že sa ruší aj prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materské školy. V platnosti však naďalej ostáva čestné prehlásenie o tom, že dieťa neprišlo do priameho kontaktu s osobou chorou na Covid-19. Pridáva sa zároveň zoznam podmienok, na základe ktorých žiak nemôže nastúpiť do školy. Zverejnené budú na stránke ministerstva školstva.



Prezenčná výučba bola na všetkých školách prerušená 16. marca pre šírenie ochorenia Covid-19. Od 1. júna ministerstvo povolilo otvorenie všetkých škôlok a prvého až piateho ročníka základných škôl.