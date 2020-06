V Lučenci hľadajú prevádzkovateľa cintorínov na štyri roky za viac ako 500-tisíc eur

Medzi činnosti správcu cintorínov patrí kosenie aj zimná údržba chodníkov v celkovej výmere takmer 6 900 metrov štvorcových.

10. jún 2020 o 15:28 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku chce mesto Lučenec na ďalšie štyri roky vybrať vo verejnom obstarávaní. Podľa podkladov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je odhadovaná celková hodnota za tieto služby 507 624,04 eura bez dane z pridanej hodnoty. Záujemcovia môžu svoje ponuky posielať do 7. júla do 10:00, pričom obstarávateľ vyžaduje zábezpeku vo výške 25-tisíc eur.



V rámci dodávaných služieb bude prevádzkovateľ zabezpečovať správu pohrebísk, údržbu plôch a chodníkov, kosenie s hrabaním, údržbu zelene vrátane zberu a odvozu odpadu, zimnú údržbu chodníkov s celkovou plochou 6 894 metrov štvorcových, údržbu a správu domu smútku a zabezpečenie odpadov. Na základe výsledku verejného obstarávania mesto s víťazom uzavrie rámcovú dohodu.



Ako pre agentúru SITA uviedla vedúca kancelárie primátorky Mária Bérešová, cintoríny prevádzkuje od januára do 30. júna na základe výberového konania miestna firma Lipa Lučenec s.r.o., ktorá poskytuje aj pohrebné služby.

„S ich činnosťou sme spokojní, ale z dôvodu končiacej zmluvy sme vypísali výberové konanie,“ doplnila vedúca s tým, že mesto takto zabezpečuje služby pre Centrálny cintorín, cintoríny v Opatovej a v Malej Vsi a tiež prevádzku dvoch domov smútku.

Do konca minulého roka prevádzkovala tieto služby mestská spoločnosť Spool, a.s., ktorá v Lučenci spravuje bytový a nebytový fond, prevádzkuje mestské športoviská, kompostáreň a parkovaciu službu.