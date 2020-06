Muránske buchty sa už stali pojmom

15. jún 2020 o 8:34 TASR

BRATISLAVA. Niekedy sa stačí len pozrieť do vlastnej kuchyne a chytiť to za ten správny koniec. Obec Muráň v Revúckom okrese zariskovala a začala podnikať v gastronómii. Siahla po dávnej receptúre a dnes ponúka regionálnu pochutinu Muránske buchty. O tom, čo viedlo obec k takémuto kroku, hovoril v relácii Samospráva tu a teraz v televízii Tablet.TV starosta Muráňa Roman Goldschmidt.

Pri mnohých povinnostiach, ktoré majú na pleciach obce, stálo vám to za to, aby ste sa pustili ešte aj do takéhoto náročného projektu?

S odstupom času musím povedať, že áno. Začiatky boli veľmi ťažké, lebo skutočne sme nevedeli presne, do čoho ideme. Čas ukázal, že to je životaschopný projekt, ktorý sa nám osvedčil a chceme na ňom stavať ďalej.

Čo vás viedlo k tomu, aby obec začala takýmto spôsobom podnikať?

Bol to recept našich starých mám. Buchty sa piekli vždy na sviatky a my sme nechceli, aby sa na to zabudlo, lebo tieto buchty sú skutočne veľmi dobré. Pred desaťročiami sa tu vyrábali, mali svoje meno, poznali ich na celom Slovensku, ľudia sa u nás zastavovali a pýtali sa na ne. Bol to morálny záväzok voči našej histórii, aby sme túto pochúťku zachovali pre budúcnosť. V druhom rade treba pripomenúť, že tu máme národný park, kone, agroturistiku a chceli sme náš región ešte obohatiť. Myslím si, že sa nám to podarilo.

Aké boli vaše začiatky a čo všetko okrem tradičnej receptúry a energie ste mali k dispozícii?

Ak sme chceli buchty predávať, museli sme nájsť vhodný priestor, a to je určite na námestí v Muráni. Obec si zobrala úver, kúpili sme nehnuteľnosť. Sľúbili nám peniaze aj podporu, ale tie sme nakoniec nedostali. Museli sme sa znovu nadýchnuť a ísť ďalej. Mali sme šťastie, buchty sa predávali a prevádzka si zarobila na seba.

Ako je to so zamestnancami?

Sme stopercentná obecná s. r. o. a zamestnávame v tejto prevádzke osem ľudí. Dostali sme značku regionálneho produktu a pozývajú nás na veľa akcií po celom Gemeri a Malohonte. Chceme určite rozšíriť výrobu, lebo miestni predajcovia majú záujem o dodávanie tohto tovaru.