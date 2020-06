Na Rapovskej križovatke auto zrazilo maloleté dievča, vodič ušiel

Každá informácia, ktorá môže viesť k vypátraniu auta aj vodiča, pomôže policajtom pri vyšetrovaní dopravnej nehody.

25. jún 2020 o 16:05 Marcela Ballová

Miesto dopravnej nehody. (Zdroj: OR PZ Lučenec)

LUČENEC. Auto zachytilo mladú chodkyňu, no vodič nezastal a neposkytol jej pomoc. Lučeneckí policajti pátrajú po bielom aute, doposiaľ nezistenej značky. Svetlo do prípadu by mohli vniesť aj svedkovia.

"K dopravnej nehode došlo v stredu 24. júna o 15.15 hod. v katastri mesta Lučenec. Konkrétne na ceste II/585 v km 3,05 - Rapovská križovatka, kde doposiaľ neznámy vodič neznámeho auta bielej farby, pravdepodobne v dôsledku nesprávneho spôsobu jazdy, vošiel na pravú krajnicu, kde sa v tom čase nachádzala maloletá chodkyňa," informoval Peter Káčerík z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Lučenci s tým, že auto dievča zachytilo, zatiaľ nezistenou časťou.

"Dievča spadlo na spevnenú časť vedľa cesty a došlo k jej zraneniu. Neznámy vodič nezastal a pokračoval v jazde smerom na Panické Dravce," zdôraznil Káčerík.

Akékoľvek informácie súvisiace s dopravnou nehodou, ktoré by napomohli stotožniť neznámeho vodiča a jeho vozidlo, môžete oznámiť na linke tiesňového volania 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek oddelení polície.