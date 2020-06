Do tímu BKM pribudol rozohrávač Hawkins

Klub ohlásil novú posilu.

26. jún 2020 o 9:46 Jozef Mikuš

LUČENEC. Kabína basketbalového klubu z Lučenca sa rozšírila. Extraligista do svojich radov získal 26-ročného Američana Dominiqua Hawkinsa.

"Tento skúsený hráč je bývalým kapitánom slávnej univerzity Kentucky. Má za sebou mimoriadne úspešnú univerzitnú kariéru, počas ktorej sa so svojou univerzitou dostal dva razy do Final Four NCAA 1, z toho raz si zahral aj vo finále tejto súťaže. Jeho spoluhráčmi bolo množstvo terajších hráčov NBA na čele s Karl Anthony Townsom," píše sa o 183-centrimetrovom Hawkinsovi na oficiálnej facebookovej stránke BKM Lučenec.

"V roku 2017 hral letnú ligu NBA za Sacramento Kings. Ma skúsenosti aj z Dánska, Nemecka a Baltickej ligy. Veríme, že v nasledujúcom ročníku bude oporou nášho družstva," informormuje ďalej BKM.

Dominique Hawkins sa tak pridá k súčasnej zostave hráčov v zložení Roydell Brown, Richard Rožánek, Róbert Rožánek, Konstantin Anikienko, Marko Grenda, Simeon Jackuliak, James Murray-Boyles a Ján Zorvan.