Novohradčanka verí, že aj jedlo môže uzdravovať

Michaela Melichová verí, že od jedla zavisí naše celkové zdravie.

29. jún 2020 o 12:02 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Michaela Melichová z Málinca je propagátorokou zdravého stravovania. Predáva zdravé potraviny, usporadúva kurzy, v ktorých učí ľudí stravovať sa v súlade s prírodou. Prostredníctvom sociálnej siete radí, ako, čo a aj kedy jesť. Prispôsobuje stravu ročným obdobiam a dokonca aj grilovanie môže byť podľa jej rád zdravé. Svoje poznatky zhrnula do knihy Varíme v súlade s prírodou alebo keď jedlo lieči.

Čo vás viedlo k napísaniu tejto knihy?

Písanie knihy by mi nikdy samej nenapadlo. Bola som oslovená jednou výživovou poradkyňou, ktorá sledovala moju stránku na sociálnej sieti Facebook a páčili sa jej moje články a recepty. Od ľudí som dostávala často správy typu, či nemám nejakú knihu, kde by som im všetko, čo viem, ozrejmila. Keď ma oslovilo pár mediálne známych ľudí, ktorí sa radi zdravo stravujú, rozhodla som sa, že to teda skúsim, no išla som do toho s veľmi malou dušičkou, predsa priniesť na trh niečo nové, čo tu ešte nie je, chce odvahu čeliť všetkým možným reakciám publika a obhájiť si svoj postoj a vysvetliť ho čitateľovi tak, aby mu to celé dávalo zmysel.

Jednoducho povedané, v tomto prekombinovanom spôsobe života, ktorý vedieme ako civilizácia a prinášame si ho i na tanier, a s ním ten chaos prijímame i do seba, obhájiť si jednoduchosť, pre ktorú sme boli stvorení. Akurát sme na ňu ako ľudstvo už dávno zabudli.

Ako ste sa vlastne k tomuto spôsobu stravovania dostali?