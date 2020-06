V rozkvitnutom areáli ZSS Harmónia panovala skvelá zábava

Podujatie MY a aVY bavíme seniorov vyšlo na výbornú.

30. jún 2020 o 0:25 Marcela Ballová

LUČENEC. Keď zazneli rezké tóny Ľudovej hudby Barnabáša Szabóa a nádherné hlasy dievčat z Detského folklórneho súboru Jánošík v Lučenci, klienti Zariadenia sociálnych služieb Harmónia na Tuhárskom námestí v Lučenci (ZSS) ožili.

Uplynulú sobotu totiž medzi nich zavítali nielen hudobníci a folkloristi, ale tiež redaktori z MY Novohradských novín spolu s primátorkou a poslankyňou NR SR Alexandrou Pivkovou, ktorá nad podujatím MY a VY bavíme našich seniorov prevzala záštitu.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/nizaGQJvnd4

„Seniori sú našimi pravidelnými čitateľmi a pre podlomené zdravie nemajú veľa možností cestovať na kultúrne podujatia. Preto sme sa v redakcii rozhodli spestriť im ich pobyt v ZSS hudobným popoludním. Teší ma, že si ho užili a mnohí zabudli na svoje boľačky a schuti si zaspievali a zatancovali,“ povedal Miroslav Oravec, inzertný manažér MY Novohradských novín, ktorý prišiel s nápadom zorganizovať toto podujatie nielen v Lučenci, ale aj v iných podobných zariadeniach v Novohrade, Honte aj na Gemeri. Pripomenul, že akciu podporilo aj OZ Tretí vek.

„Víkend je ako stvorený na to prejsť od každodenných problémov a politiky k stretnutiam s ľuďmi. Z dnešného dňa mám radosť, pretože sme našim seniorom priniesli novohradský folklór, tanec a spev a tiež poďakovanie za zvládnutie ťažkého obdobia, kedy sa prevažne zdržiavali len vo svojich izbách, bez kontaktov so svojimi blízkymi. Úprimne sa teším z toho, že po dlhšom čase a náročnom období pandémie sme sa znovu videli. Viem, že to bolo pre seniorov veľmi ťažké, zvláštne a nepríjemné a že nariadená izolácia bola pre nich veľkou záťažou. Nemohli chodiť, kam chceli a kedy chceli, nemohli ich navštevovať ich najbližší. Pandémia zasiahla do našich životov nečakane a nikto na ňu nebol pripravený. Bola to veľká výzva, ktorej sme všetci museli čeliť. Ale spoločne sme to zvládli, a to aj vďaka ich disciplinovanosti. Chceli sme ich preto v týchto náročných dňoch potešiť a spoločne s redakciou MY Novohradských novín priniesť trošku radosti, milého slova a umenia priamo do zariadenia sociálnych služieb, aby za to dlhé obdobie obmedzení prišli na iné myšlienky,“ vyjadrila sa primátorka.

Radosť z vydareného podujatia neskrýval ani hudobník Barnabáš Szabó, ktorého zvyknú nazývať aj Sinatrom medzi ľudovkármi. „Je to tým, že niekedy naša zostava zahrá na špeciálne želanie aj štandardné veci, ktoré kedysi dávno v Amerike spieval Frank Sinatra,“ ozrejmil s úsmevom známy Novohradčan.

Ponuku na spoluprácu s redakčným tímom Novohradských novín prijal bez váhania.

„Keď som sa dozvedel o projekte a cieľovej skupine, na ktorú je zameraný, potešilo ma to. Viem, že najmä starších ľudí situácia súvisiaca s koronavírusom veľmi zasiahla, a preto som rád, že im chvíle napätého čakania, kedy sa konečne dočkáme konca šírenia COVIDU-19, spestríme a potešíme ich srdcia,“ povedal Szabó.

"A príďte opäť medzi nás. Veľmi dobre sme sa zabavili," vyprevádzal organizátorov Vojtík, jeden z klientov ZSS Harmónia.

(zdroj: MY Novohradské noviny)