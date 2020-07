Detské ihrisko STRAND v Lučenci otvorili, mesto sa potýkalo aj s byrokraciou

V Mestskom parku v Lučenci pribudlo ďalšie zaujímavé miesto pre aktívny oddych detí a relax rodičov.

3. júl 2020 o 8:53 Marcela Ballová

LUČENEC. V Mestskom parku v Lučenci, po dlhých a problematických „papierovačkách“, sprístupnili detské ihrisko STRAND. Je nadštandardne vybavené, jeho tvorcovia pracovali najmä s tematikou vody a zvuku. Deti do 14 rokov, pre ktoré je určené, donúti aj interaktívne myslieť.

„Pri otvorení sme mali veľmi veľké problémy administratívneho a byrokratického charakteru. Ihrisko sme budovali na novom priestore s novými prvkami, ktoré podliehajú certifikácii a m nohým bezpečnostným pravidlám,“ vyjadrila sa primátorka Alexandra Pivková a poukázala na nový zákon, ktorý je v platnosti od 1. januára tohto roka.

„Vo vzťahu k bezpečnosti je nastavený skutočne tvrdo, čo je na jednej strane dobre. Nám to však spôsobilo pri otváraní nového ihriska veľké problémy. Do toho prišiel na tri mesiace nový koronavírus, ktorý brzdil akékoľvek práce, spojené s detským ihriskom,“ ozrejmila primátorka s tým, že pri navrhovaní vizuálu ihriska mesto spolupracovalo s mladými architektmi a výrazne sa nimi inšpirovalo. Napokon však od niektorých myšlienok muselo práve pre bezpečnosť a novému zákonu upustiť.

Pamätali aj na rodičov

Pri budovaní ihriska samospráva pamätala aj na rodičov detí, ktorí tu budú rovnako tráviť voľný čas. Snažila sa im vytvoriť oddychovú zónu. V tejto súvislosti primátorka poukázala na historickú hodnotu starého lučeneckého Strandu, keďže starší Lučenčania si môžu pamätať na časy, kedy tu fungovalo verejné kúpalisko.

Postupom času chcelo mesto využiť priestor inak. Majitelia psov tu mali možnosť venčiť svojich miláčikov. Neskôr sa toto miesto zmenilo na zákutie s kopiacim sa neporiadkom.

V pláne je aj cestička k potoku

„V ďalšej etape plánujeme vytvoriť cestičku k potoku, ktorá by slúžila ľuďom na vstup do vody, kde by si mohli ovlažiť nohy. Samozrejme by museli dávať veľký pozor na deti, ale aj na seba. Počas letných horúčav by nám všetkým takéto schladenie padlo určite dobre,“ priblížila Pivková.

Lučeneckej samospráve sa za uplynulých päť rokov podarilo zrevitalizovať tridsať certifikovaných ihrísk. Detské ihrisko STRAND je vybudované z prostriedkov mesta. Vyšlo na 140-tisíc, vrátane DPH.

Na ostatné ihriská, ktoré mesto rekonštruovalo, prispeli aj rôzni sponzori.

„Súčasťou areálu budú aj chemické toalety, ktoré budú fungovať za pomoci mincovníka. Zdalo sa nám, že zrekonštruované toalety pri amfiteátri sú vzdialené, tak sme sa tu rozhodli pre takéto riešenie, aby deti nemuseli chodiť takú diaľku,“ zakončila primátorka.