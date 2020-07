Čepo išiel do medzinárodného finále vyhrať. Súboj napokon nebude

Čepov súper Peňáz pre zranenie nenastúpi.

3. júl 2020 o 10:05 Jozef Mikuš

VEĽKÝ KRTÍŠ "Do superfinále idem v super stave. Nechám tam všetko. Záverečný boj idem vyhrať." Týmito slovami opísal zápasník MMA Vlasto Čepo svoje plány pred sobotným (4. 7.) superfinále Oktagonu Underground.

Čepo, ktorý časť života prežil vo Veľkom Krtíši, sa do medzinárodného superfinále prebojoval cez Patrika Jevického, Erika Tlkanca aj Samuela Krištofiča. Ako víťaz slovenskej skupiny do 90 kg sa mal postaviť šampiónovi českej pyramídy Matějovi Peňázovi.

Očakávaný súboj sa však napokon neuskutoční. Peňáz do superfinále nenastúpi pre zranenie.

"Ide o zranenie ľavej ruky, pre bolesť som s ňou nemohol vôbec boxovať. Po konzultácii s tromi lekármi mi bolo povedané, že ide o poškodenú chrupavku. Zdravie je len jedno a kariéru mám ešte pred sebou. Chcem sa ospravedlniť súperovi, ktorý sa pripravoval na zápas. Verím, že sa ešte niekedy uskutoční," povedal Peňáz vo videu, v ktorom oznámil, že na zápas nenastúpi.

"Som nahnevaný, na zápas som sa tešil. Ale aj to k tomu patrí. Môj názor je taký, že keď Matěj vedel, že má problém s rukou, tak mohol posledný týždeň dávať pozor a nechať ju oddýchnuť. Mohol sa v príprave sústrediť viac na kopy a fyzu. Za týždeň by už toho aj tak veľa nenatrénoval. Keď ťa bolí jedna ruka, tak driluješ druhú a robíš s tým, čo máš. Ale ja na neho špinu hádzať nebudem, ani ho urážať tak, ako to urobil on týždeň dozadu," napísal Čepo v statuse na svojom Facebooku s tým, že Peňázove rozhodnutie rešpektuje a praje mu skoré uzdravenie.

Na víťaza medzinárodného superfinále okrem prestíže čakala aj peňažná odmena vo výške 8-tisíc eur. Česko-slovenská MMA organizácia Oktagon zatiaľ v prípade Čepo-Peňáz o ďalšom postupe neinformovala.