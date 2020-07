V Podrečanoch chce miestna firma vybudovať zariadenie sociálnych služieb za 2,4 mil. eur

Pobytové zariadenie pre seniorov má zamestnať 25 ľudí.

4. júl 2020 o 6:45 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Pobytové zariadenie sociálnych služieb pre seniorov a odkázaných ľudí chce v obci Podrečany v Lučeneckom okrese postaviť miestna firma RUBÍN – Ondrej Malček, s.r.o. Zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA) vyplýva, že orientačné celkové náklady na realizáciu investičnej činnosti sú predbežne vypočítané na približne 2,4 mil. eur. Ako pre agentúru SITA uviedol konateľ spoločnosti Ondrej Malček, financovanie chce zabezpečiť z vlastných a čiastočne aj z iných zdrojov.



Účelom navrhovanej činnosti je podľa zámeru skvalitnenie siete pobytových sociálnych služieb a zvýšenie rozsahu a úrovne poskytujúcich služieb v sociálnej oblasti v okrese Lučenec a jej spádovom okolí. Seniorom a občanom so zdravotným postihnutím má zariadenie poskytovať komplexné sociálne služby a rôzne podporné služby so zameraním na rozvoj osobnostného, vzdelávacieho, zdravotného, pracovného, kultúrneho, duchovného a spoločenského života.



Projekty firma pripravuje dlhšie ako rok a pol, pričom chce vybudovať zariadenie na hektárovom pozemku, s parčíkom, jazierkom a zeleňou tak, aby klienti mali v ňom zabezpečený dôstojný pobyt a opateru. „Keď to postavíme, tak naplníme komunálny plán rozvoja obce, pričom nežiadame od obce nič, len podporu v týchto veciach,“ uviedol konateľ s tým, že do zariadenia bude dochádzať lekár, bude tu verejné stravovanie s kapacitou až 240 ľudí a ďalšie služby. Viacúčelový objekt bude slúžiť, ako podporované bývanie pre dospelých obyvateľov, ktorí sú na tento typ služby odkázaní a tiež ako zariadenie pre seniorov, kde sa bude poskytovať sociálna služba starým a nevládnym ľuďom odkázaným na tento typ služby pre svoj vysoký vek a zhoršujúci sa zdravotný stav.



Geograficky sa hodnotené územie nachádza v mimo zastavaného územia obce Podrečany. Pozemok má rozmery približne 130 krát 88 metrov. Budova bude pozostávať z prízemia, poschodia a podkrovia s celkovou podlahovou plochou 1 878 metrov štvorcových. Investor by chcel začať výstavbu v štvrtom kvartáli tohto roka a ukončiť výstavbu do konca roka 2024. Po uvedení do prevádzky by malo v zariadení pracovať 25 zamestnancov.



Podrečany majú podľa starostu obce Petra Kulicha do veľkej miery prestarnuté obyvateľstvo, takže je to pre obec zaujímavý zámer a vedenie obce víta aktivity tohto druhu. „Mali sme jednania ohľadom prístupovej cesty a myslím si, že je to na dobrej ceste,“ dodal starosta pre agentúru SITA s tým, že na zámere výstavby zariadenia sociálnych služieb je dobré aj to, že sa vytvoria pracovné príležitosti.