Budovu bývalej umeleckej školy vo Fiľakove prestavajú na denný stacionár

V dennom stacionári budú umiestňovaní seniori a ZŤP osoby s minimálne tretím stupňom odkázanosti.

5. júl 2020 o 20:26 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Denný stacionár s kapacitou pre 10 osôb má vzniknúť po rekonštrukcii v budove bývalej Základnej umeleckej školy (ZUŠ) na Koháryho námestí vo Fiľakove. Ako pre agentúru SITA uviedol fiľakovský primátor Attila Agócs, mesto na projekt získalo eurofondovú dotáciu vo výške viac ako 371-tisíc eur.

Celkový rozpočet projektu predstavuje bezmála 392-tisíc eur, pričom rozdiel samospráva zaplatí z vlastného rozpočtu. Dotáciu mestu schválili vo februári tohto roka, pričom momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby. „Po dokončení administratívnych príprav sa spustia stavebné práce,“ uzavrel primátor a dodal, že budova by mala novému účelu slúžiť od mája 2021.



Dotáciu chce mesto využiť na nákup materiálno-technického zabezpečenia a rekonštrukciu priestorov. Práce zahŕňajú zateplenie fasády, strechy, stropu i podlahy, výmenu všetkých okien a dverí, čím sa výrazne zníži energetická náročnosť budovy. Prerobiť musia elektroinštaláciu i sanitárnu inštaláciu, ústredné vykurovanie a vetranie s rekuperáciou tepla. „V stacionári nebude chýbať spoločenská miestnosť, kuchynka, odpočinková ani hygienická zóna,“ doplnil primátor s tým, že k vstupu bude vybudovaný nový bezbariérový prístupový chodník.



V dennom stacionári budú umiestňovaní seniori a ZŤP osoby s minimálne tretím stupňom odkázanosti. Prevádzkovateľom stacionára bude nezisková organizácia Nezábudka, ktorá vo Fiľakove prevádzkuje aj domov sociálnych služieb. Vybudovanie stacionára považuje mesto za dôležité, keďže pre klientov čas trávený v ňom nepredstavuje taký stres, ako pri umiestnení do pobytového zariadenia.



„Klient ostáva v svojom prirodzenom prostredí, v rodine alebo vo svojom byte, a iba počas dňa je v stacionári, kde je oňho postarané a rodina môže pokojne odísť do práce a venovať sa svojim povinnostiam. V prípade osamelo žijúcich osôb pobyt v stacionári znamená vytrhnutie zo samoty, trávenie času v prítomnosti známych, ale aj poskytnutie jedla a možnosti základnej hygieny,“ povedala riaditeľka Nezábudky Mária Veliká s tým, že v meste doposiaľ takáto služba výrazne chýbala, keďže v zariadení DSS dodnes vedia poskytovať okrem pobytovej len opatrovateľské služby.

„Viacerí občania zisťovali, či máme takúto službu, alebo či im vieme odporučiť, na koho sa majú obrátiť. Výhodné to bude i pre nás, keďže nám to odľahčí opatrovateľskú službu, lebo jeden zamestnanec sa bude môcť starať o viac osôb počas celého dňa,“ dodala riaditeľka.