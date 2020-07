Dievčatá AKAPO Lučenec U12 na majstrovstvách šieste

Pre zverenky Mojmíra Sychru to bol debut na národnom šampionáte.

6. júl 2020 o 10:00 Jozef Mikuš

LUČENEC. Dievčatá AKAPO Lučenec U12 si z majstrovstiev Slovenska odviezli šieste miesto z ôsmich účastníkov. Zverenky trénera Mojmíra Sychru mali účasť na turnaji za odmenu a šancu vychutnať si národný šampionát využili naplno.

Novohradčanky začali svoju púť piatkovým štvrťfinále proti Starej Turej, ktorej podľahli. V sobotu si ešte zahrali s rovesníčkami z CBK Minibuseuropa Košice. Hoci nevyhrali ani v druhom zápase, trénera ich výkon potešil.

Prečítajte si aj

Prečítajte si aj Tomášovský pohár si ukoristila Mýtna, Dolná Strehová tretia Čítajte

„Zápas proti Starej Turej bol pre dievčatá asi najdôležitejší v ich doterajšej súťažnej kariére a bolo vidieť, že im to zväzovalo ruky. V 2. polčase ukázali lepší výkon, ale Stará Turá ukázala viac skúseností. Do 2. zápasu sme skočili veľmi dobre, no súperky potom hru ovládli. Napriek tomu ma výkony niektorých dievčat veľmi potešili. Na niektorých bolo poznať, že hrajú prvú sezónu, ale na tom popracujeme. Bol to pre baby úžasný zážitok a takéto zápasy veľmi potrebujú. Baby boli šťastné a majstrovstvá si užili,“ zhodnotil Sychra.

Za najlepšiu hráčku Lučenca vyhlásili Katarínu Kaššaiovú.

Štvrťfinále: MBK Stará Turá – AKAPO Lučenec 67:37 (30:12)

Body za Lučenec: Vargová 13, Kaššaiová 8, Košíková K. 5, Turtáková 4, Demeovà a Košíková A. 2

Zápas o 5. miesto: CBK Minibuseuropa Košice – AKAPO Lučenec 38:23 (16:14)

Body za Lučenec: Košíková K 9, Turtáková 7, Kasšaiová 5, Košíková A. 2