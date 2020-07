Hrady, kúpele, akvaparky či múzeá, aj to je juh stredného Slovenska

Tipy na výlety. Kam zájsť v Novohrade a aj susednom Honte.

6. júl 2020 o 11:32 TASR

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Juh stredného Slovenska ponúka historické a kultúrne pamiatky, turisticky atraktívne prírodné zákutia a rozmanité možnosti kúpania. Smerom na juh od Zvolena ho tvoria aj historické regióny Novohrad a Hont.



Zvolen: Dominantou mesta je Zvolenský zámok - národná kultúrna pamiatka. Goticko-renesančný zámok dal postaviť v 14. storočí uhorský kráľ Ľudovít I. ako poľovnícke sídlo uhorských kráľov. Vo Višnovského parku sa nachádza kópia jedného z troch pancierových vlakov (Hurban)vyrobených v čase SNP. V meste je tiež Lesnícke a drevárske múzeum.

Zo železničnej stanice, po približne tri kilometre dlhej turistickej značke a náučnom chodníku s desiatimi zastávkami, sa dá dostať k ruinám Pustého hradu. Tri kilometre od Zvolena sa nachádza Arborétum Borová hora.



Kúpele Kováčová: Ležia v obci Kováčová, vzdialenej štyri kilometre od Zvolena. V obci sa nachádza aj moderný akvapark Holidaypark, ktorý postavili na mieste pôvodného termálneho kúpaliska.



Sliač: Mesto je okrem kúpeľov a termálneho kúpaliska známe aj medzinárodným civilným a vojenským letiskom. Najvýznamnejšia pamiatka je gotický Kostol sv. Mikuláša v časti Hájniky zo začiatku 14. storočia. V roku 2011 v meste odkryli aj základy gotického kostolíka sv. Michala Archanjela.



Chránená krajinná oblasť Poľana: Je zaradená do zoznamu UNESCO. Oblasť ponúka rôznorodé možnosti pešej turistiky a pre fanúšikov horskej cyklistiky cyklotrasu okolo Poľany.



Panónsky háj Gavurky: Je dubový háj, ktorý sa rozprestiera pri obci Dobrá Niva. Na rozľahlej ploche stojí 600 jedinečných a mohutných dubov, ktoré prežili stovky rokov.



Hrad Dobrá Niva: Jeho pozostatky siahajú až do 13. storočia a nachádzajú sa na východnom okraji Pliešovskej kotliny, na úpätí pohoria Javorie, nad obcou Podzámčok.



Krupina: Nad mestom už viac ako 400 rokov stojí strážna veža Vartovka. V dávnej minulosti chránila obyvateľov a banské mestá pred blížiacimi sa Turkami. Dnes slúži ako rozhľadňa na široké okolie Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny. Východne od centra mesta sa nachádza turisticky atraktívna lokalita zvaná Štrampľoch. Ide o bývalý kamenný lom, do ktorého sú vytesané skalné úkryty, tzv. Turecké studne. V meste je napríklad aj Múzeum Andreja Sládkoviča.



Dudince: Kúpeľné mesto leží na upätí Krupinskej kotliny. Okrem známych liečebných kúpeľov je v meste od mája do septembra otvorené verejné kúpalisko s minerálnou vodou.

Za návštevu stojí v Divíne rozhodne aj kaštieľ nachádzajúci sa pod hradom. (zdroj: Obec Divín)



Hrad Divín: Zrúcaniny gotického hradu pochádzajúce z prelomu 12. a 13. storočia sa rozprestierajú nad obcou Divín na rozhraní Krupinskej planiny a Lučenskej kotliny.



Hrad Čabraď: Zrúcanina gotického hradu je súčasťou Krupinskej planiny a týči sa nad obcou Čabradský Vrbovok.



Zrúcanina hradu Šomoška: Nachádza sa približne desať kilometrov od Fiľakova. Hradný kopec tvorí národná prírodná rezervácia Šomoška. Pod hradom sa nachádza aj kamenný vodopád.

Synagóga v Lučenci - ilustračné foto (zdroj: Radovan Vojenčák)



Lučenec: Leží v centre historického regiónu Novohrad. Okrem neologickej synagógy možno v meste navštíviť aj Novohradské múzeum, ktoré spravuje viac ako 25.000 archeologických, etnologických, historických a galerijných zbierkových predmetov.



Dolná Strehová: Nachádza sa medzi Lučencom a Veľkým Krtíšom. Obec je známa nielen wellness rezortom AQUATERMAL a letným termálnym kúpaliskom, ale aj kaštieľom Imre Madácha. V kaštieli, ktorý patrí pod Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, je stála expozícia spisovateľa a dramatika Imre Madácha, autora svetoznámeho diela Tragédia človeka.



Modrý Kameň: Mestečko na rozhraní Krupinskej planiny a Ipeľskej kotliny leží tri kilometre od Veľkého Krtíša. Nad mestom sú zrúcaniny kedysi významného stredovekého hradu a zámok s expozíciou Múzea bábkarských kultúr a hračiek. Na ploche 12 hektárov sa v katastri mesta nachádza prírodná rezervácia Modrokamenská lesostep. Mesto je známe aj jednou z najväčších gaštaníc gaštana jedlého na Slovensku.



Veľkokrtíšska vínna cesta: Ponúka priestor na spoznanie vín vyrobených v okolí Veľkého Krtíša, Čeboviec, Kosihoviec, Opatovskej Novej Vsi, Záhoriec či obce Vinica.