Divínsky hrad znovu ožil pracovným ruchom

Obnova významnej pamiatky pokračuje a prináša aj nové objavy.

10. júl 2020 o 6:56 Radovan Vojenčák

DIVÍN. Aj tohto roku pokračujú práce na obnove Divínskeho hradu, ktorý by sa mal v aktuálnej sezóne dočkať aj uzavretia jeho areálu bránou. Hrad dokáže vždy niečím prekvapiť aj samotných archeológov. Aktuálne sú to kazematy vo vstupnej obrannej bašte. Tie by mali byť časom sprístupnené aj verejnosti.

S čistením hradu a hradného vrchu od náletových drevín a aj s drobnými stavebnými prácami pomáhajú nezamestnaní obyvatelia Divína. Na odbornejšie práce nastúpi stavebná firma.

Hrad sa uzavrie

„Cez projekt úradu práce máme zamestnaných aktuálne 20 ľudí. Podľa daných kritérií tvoria časť z nich dlhodobo nezamestnaní, časť je nad 50 rokov a musia byť medzi nimi aj takí, ktorí ešte neboli na hrade v predchádzajúcich rokoch. Začali pracovať v máji a skončia v októbri,“ uviedol starosta Pavel Drugda.

Dodal, že tento rok by už malo dôjsť aj k uzavretiu hradu bránou a aj k príprave prezentácie časti horného hradu, kde by sa mal vytvoriť návštevnícky okruh.