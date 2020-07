Spojili dva odlišné svety, umožnili zároveň vstup do Kalvínskeho kostola

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci počas leta láka na dve výstavy.

14. júl 2020 o 17:14 Radovan Vojenčák

LUČENEC. V Novohradskom múzeu a galérii (NMG) v Lučenci majú aktuálne dve výstavy. prvou je výstava Keramické posolstvá, ktorá predstavuje výber keramickej tvorby umelcov V4, druhou je výstava nazvaná Moje mladšie ja, kde sa ukazuje menej známa tvár slovenskej hudobnej legendy Janka Lehotského. Ten by sa mal predstaviť v priestoroch NMG predsa len aj ako hudobník.

„Na výstave sú k videniu jeho maľované obrazy, ale hlavne vtipné diela, vytvorené z kôry stromov či z kameňov. Ak sa aktuálna situácia nezhorší, tak by sa mal konať 22. júla jeho koncert, ale aj stretnutie s ním. Myslím, že sa je na čo tešiť, lebo ide o bezprostredného a vtipného človeka,“ povedala Iveta Kaczarová, riaditeľka NMG. Taká je podľa nej aj výtvarná tvorba Janka Lehotského, na ktorej vidieť, že sa pri nej sám baví, dúfajúc, že zabaví aj iných.

„Hravé sú jeho diela aj ich názvy. O tom svedčí kamenný objekt Jednooký Boris či Bočný účes. Pri drevených soškách zas Folk Postoj alebo portrét Deža Ursínyho. Treba sa prísť o tom presvedčiť. Dúfame, že si návštevníci k nám opäť nájdu cestu, lebo nám už chýbali,“ zakončila riaditeľka.

Jedinečná možnosť nazrieť do kalvínskeho kostola

Inštalácia keramických diel v Kalvínskom kostole. (zdroj: Radovan Vojenčák)

V spolupráci Novohradského múzea a galérie v Lučenci (NMG), Medzinárodného keramického centra v Hódmezővásárhelyi a Nadácie Vince Warthu vznikla spoločná výstava, nazvaná Keramické posolstvá. Výstava potrvá do 2. augusta.

Ide o prehliadku súčasnej keramiky, ktorá je súčasťou série podujatí v rámci programu zameraného na keramické umenie krajín V4. Prvá výstava v rámci spomenutého podujatia sa uskutočnila v Komárne v januári 2020, na jeseň pokračuje v Budapešti a v Hódmezővásárhelyi v Maďarsku.

„V priestoroch nášho múzea predstavujeme pestrú škálu umeleckých prístupov keramikov a materiálových možností. V honosnom interiéri lučeneckého kalvínskeho kostola sme sa zamerali na diela so sakrálnymi odkazmi,“ uviedla Iveta Kaczarová, riaditeľka NMG.

Kalvínsky kostol bude vďaka výstave sprístupnený verejnosti od utorka do štvrtku v čase od 13.00 do 16.00 hod. a v sobotu od 14.00 do 16.00 hod.

„Okrem keramických diel budú môcť návštevníci vidieť aj podzemné priestory kostola, v ktorých sa našiel známy lučenecký poklad,“ dodala riaditeľka múzea.