Turnaj troch krajín ovládli domáci boccisti

Slováci, Poliaci a Česi bojovali na dvojdňovom šampionáte v Lučenci.

12. júl 2020 o 18:27 Jozef Mikuš

LUČENEC. Bocciadrom na Ulici Jána Bottu v Lučenci bol v druhú júlovú nedeľu dejiskom majstrovstiev Slovenska jednotlivcov v raffe nad 55 rokov. Šampionát mal prívlastok otvorený a na lučeneckých dráhach si tak zmerali sily aj hráči z dvoch susedných krajín.

„Dovolili sme si usporiadať turnaj aj pre starších športovcov. Doteraz sme to organizovali ako domáci šampionát, no tento rok sme akciu po prvýkrát usporiadali ako medzinárodné majstrovstvá. Mali sa ho zúčastniť štyri krajiny – Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Česko. Žiaľ, maďarskí športovci sa nemohli zúčastniť, pretože sa obávali, že by sa pre koronavírus nemohli vrátiť domov,“ ozrejmil Ivan Stieranka z Boccia klubu Lučenec, ktorý turnaj organizoval.

Článok pokračuje pod video reklamou

V sobotu sa odohrala skupinová fáza turnaja, nedeľa ponúkla záverečné boje o medaily. Hráči sa museli popasovať aj s mokrým povrchom.

„Cez prestávku spôsobenú koronavírusom sme si bocciadrom trochu vynovili. Nové syntetické koberce nám zakúpila Slovenská asociácia boccie. Osvedčili sa, pretože voda z nich stečie a koberce nie sú nasiaknuté. Tiež sme svojpomocne vymenili mantinely a postavili si altánok. Najviac by nás potešilo, keby sme získali podporu z ministerstva, samosprávy alebo od sponzorov, vďaka ktorej by sme si mohli prekryť dráhy a prudké slnko či dážď by nenarušili priebeh súťaže. Má sa u nás v Lučenci hrať kvalifikácia východnej skupiny ligy majstrov, čo je obrovský úspech pre mesto. Prekrytie dráh by preto prišlo vhod,“ podotkol Stieranka.

Čítajte aj

Čítajte aj Z FTC až do brány Bohemians Praha. Športové NAJ Patrika Le Gianga Čítajte

Na dráhach si zmerali sily šestnásti boccisti a boccistky. Turnaj napokon ovládli domáci. Medzi Slovákmi si zlato uchmatol Ivan Stieranka, druhý skončil Ondrej Garaj (obaja BK Lučenec) a tretí bol Ján Török (Novoker Lučenec).

V kategórii žien vyhrala Iveta Vilhanová pred Naďou Nagyovou a Dášou Ľuptákovou (všetky Fortino Lučenec).

V kategórii open dominoval Ivan Stieranka (BK Lučenec), za ním sa umiestnil Pawel Bernatek (TGB Warszawa) a tretia skončila Iveta Vilhanová (Fortino Lučenec).