Na tancovačkách zahviezdia, skúsení folkloristi učia ľudové tance mladých aj seniorov

Štefan Poláš dochádzal do Detvy 150 kilometrov, len aby sa naučil tancovať ľudové tance. V kurze plánuje pokračovať.

13. júl 2020 o 15:14 Marcela Ballová

DETVA. Spojili ich láska k folklóru a chuť naučiť sa tancovať ľudové tance. Mladí aj seniori sa uplynulú stredu zvŕtali na parkete jedna radosť.

Tento rok si zábavy a plesy užijú o čosi viac a prekvapia čardášom či perfektne zvládnutými podpolianskymi točivými tancami.

Skúsení folkloristi chcú, aby si ľudia tanec užili

Druhý kurz ľudových tancov v Detve, aj napriek jarnej stopke pre koronavírusovú pandémiu, dopadol na výbornú a vedúci Roman Malatinec s Jaroslavom Černákom, obaja z Folklórneho súboru Podpoľanec, môžu byť na svojich zverencov právom hrdí.

„Prvý kurz sme usporiadali vlani na jeseň a prebiehal do zimy. Za ním nasledoval druhý, ktorý sa prehupol do jari. Trochu nás pribrzdil koronavírus, no po pauze sme ho úspešne dokončili. Cieľom je, aby si ľudia vedeli užiť ľudový tanec na svadbách, veseliciach, plesoch či oslavách,“ priblížil Jaroslav Černák s tým, že