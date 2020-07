Rimavská Sobota vlani hospodárila s prebytkom takmer milión eur

Ušetrené peniaze môžu pomôcť v krízovom roku.

16. júl 2020 o 19:08 TASR

RIMAVSKÁ SOBOTA S prebytkom vo výške 984.542 eur hospodárila v roku 2019 samospráva Rimavskej Soboty. Vyplýva to zo záverečného účtu a výročnej správy mesta za rok 2019, ktoré na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva predložil vedúci ekonomického odboru Mestského úradu Rimavská Sobota Miroslav Bielak.

"Po vylúčení nevyčerpaných účelových prostriedkov zostáva prebytok vo výške 557.704 eur. Navrhujeme z toho sumu 3300 eur previesť do sociálneho fondu a ostatné financie do rezervného fondu," konkretizoval Bielak.

Ako ďalej uviedol, z mestských organizácií boli technické služby mesta vlani ziskové s viac ako 121.222 eurami, mestské kultúrne stredisko malo zisk takmer 3694 eur, mestský športový klub viac ako 1337 eur a Mestská bytová správa (MsBS) stratu 19.799 eur.

Poslanec Michal Demeter podotkol, že samospráva v roku 2019 nevyčerpala 37 percent plánovaných kapitálových výdavkov. "To sú vlastne financie na rozvoj mesta. Mohli sa vyčerpať v minulom roku a mohlo sa skrášliť mesto, ale presúva sa to na teraz. Ono je to v podstate dobre, lebo tento rok je naozaj krízový a tieto financie nám pomôžu v rozpočte," konštatoval.