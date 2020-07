Športovci aj tento rok pobežia z Lučenca do Rapoviec

Organizátori Ipeľského behu sú pripravení na dvesto účastníkov.

18. júl 2020 o 10:39 Jozef Mikuš

LUČENEC. Koniec mesiaca sa bude niesť v znamení atletiky. Na poslednú júlovú nedeľu (26. 7.) je naplánovaný ôsmy ročník Ipeľského behu.

Známu trasu z Lučenca do Rapoviec aj tento rok absolvujú športovci a športovkyne vo viacerých kategóriách.

Na asfaltovej trati, dlhej 6,5 kilometra, si zmerajú sily muži aj ženy do 39 rokov, nad 40 rokov, nad 50 rokov, dievčatá a chlapci do 12 rokov a svoje miesto na štartovacej čiare budú mať aj nordic walkeri.

„Pripravení sme na dvesto ľudí. Podľa toho, ako sa ľudia zatiaľ prihlasujú, to vyzerá, že by sme to tento rok mohli dosiahnuť. Nechcem to zakríknuť, pretože sa môže čokoľvek stať, ale zatiaľ je veľký záujem. Pre koronavírus sa