Keram v zápase s Young Boys udržal čisté konto

Mestská liga v Lučenci má za sebou zápasy trinásteho kola.

20. júl 2020 o 6:43 Jozef Mikuš, MARIÁN ŠULEK

LUČENEC. V nedeľu 19. júla sa znovu odohrali tri zápasy, z ktorých vzišli víťazstvá tímov Keram, Old Boys a Hey Taxi. Štrnáste ligové kolo je na programe v nedeľu 26. júla.

Keram – Young Boys 4:0 (1:0)

Góly: Rudolf Becáni, Roman Prepelica, Dušan Veselka, Ivan Slovák.

Old Boys – Hornets 6:4 (2:1)

Góly: Martin Dzúr 2, Peter Nôta 2, Richard Herceg, Milan Adamík – Ondrej Berky, Radoslav Paragi, Radoslav Malček, Michal Pribilinec.

Hey Taxi – Tantrum 6:1 (4:1)

Góly: Daniel Melich 3, Milan Holík 2, Jakub Antalič – Kevin Botoš.

Program 14. kola (26. 7.): Hey Taxi – Keram (Old Boys), Young Boys – Old Boys (Keram), Tantrum – Hornets (Old Boys)