Obnova Novohradskej knižnice bude pokračovať rekonštrukciou strechy za 300-tisíc eur

Kraj na obnovu historickej budovy v Lučenci vyčlenil viac ako 1,19 mil. eur.

20. júl 2020 o 12:43 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Obnovou strechy na historickom objekte na Masarykovej ulici v Lučenci, v ktorom sídli Novohradské osvetové stredisko (NOS) a Novohradská knižnica, bude pokračovať rekonštrukcia budovy prebiehajúca od konca roka 2018. Ako pre agentúru SITA uviedol referent oddelenia komunikácie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Marek Mačica, kraj na tento účel vyčlenil 300-tisíc eur.

„V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie na dodávateľa stavebných prác. Začiatok rekonštrukčných prác preto odhadujeme na druhú polovicu tohto roka,“ dodal Mačica. Záujemcovia o tieto práce môžu predkladať ponuky do 5. augusta do 9:00.



Budova je rozčlenená do dvoch previazaných funkčných celkov a je Národnou kultúrnou pamiatkou. Obnova objektu sa začala v roku 2018 a kraj na ňu počas troch rokov vyčlenil viac ako 1,19 mil. eur. Na vlani dokončenú rekonštrukciu časti strechy a krovu, ktoré patria do správy NOS vyčlenil kraj viac ako 300-tisíc eur. Rekonštrukciu zvyšnej časti strechy financuje kraj tiež zo svojho rozpočtu.



V súčasnosti sa pracuje na rekonštrukcii knižnice vrátane jej debarierizácie za približne 300-tisíc eur. S prácami začali 13. mája a ukončené by mali byť na prelome novembra a decembra. „Rekonštrukciou sa scentralizujú dva samostatné vchody do jedného centrálneho vstupu, vrátane nových priestorov, ktoré budú bezbariérové a zohľadnia požiadavky knižníc 21. storočia,“ informoval BBSK ešte v minulom roku.