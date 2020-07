Nezamestnaní dostali šancu vďaka cesnaku

V Rovňanoch funguje sociálny podnik, ktorý je na Slovensku prvým svojho druhu.

20. júl 2020 o 19:55 Marcela Ballová

ROVŇANY. Kedysi pracovali v poltárskej sklárni či lučeneckom Novokeri. Po zatvorení fabrík rozšírili rady nezamestnaných. Tri ženy z okresu Poltár našli nové uplatnenie v Rovňanoch. Živia sa pestovaním cesnaku v tamojšom sociálnom podniku, ktorý je v rámci Slovenska prvým svojho druhu.

Spolu s nimi na poli pracujú ďalší dvaja zamestnanci.

Do piatich rokov by u nového zamestnávateľa, pôsobiaceho v jednom z ekonomicky najslabších okresov v krajine, malo nájsť uplatnenie od 20 do 25 ľudí.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/FaDOWjVp9Ls

Článok pokračuje pod video reklamou

Dobrá úroda

Aktuálne v Rovňanoch rozbehli zber prvej úrody cesnaku. Vysadili ho vlani v novembri na ploche približne 0,8 hektára.

Milan Vaňo, špecialista na sociálnu ekonomiku Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja (RA BBSK) a konateľ spoločnosti Agro-drevinový ekosystém BBSK, odhaduje, že úroda bude celkovo predstavovať 1,5 – 2,5 tony.

„Projekt je založený na spolupráci registrovaného sociálneho podniku so Strednou odbornou školou v Poltári, pričom obidva subjekty sú v stopercentnom vlastníctve BBSK. Našou snahou je rozvíjať región a zatraktívniť jednotlivé lokality. Hlavným