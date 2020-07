Športové NAJ: Džudistka Bokorová porazila aj vážnu zlomeninu

Patrícia Bokorová je sedemnásobná majsterka Slovenska.

23. júl 2020 o 14:21 Jozef Mikuš

LUČENEC. Zápasila za Slovensko v mládežníckych kategóriách a svoju rodnú krajinu reprezentuje naďalej aj medzi ženami.

Patrícia Bokorová Vek: 21 Prezývka: Paťa Zápasila za: Junior judo klub Lučenec, Dukla Banská Bystrica, slovenská reprezentácia dorasteniek, junioriek a žien Dosiahnuté úspechy: 7-násobná majsterka Slovenska, 3. miesto z Budapešť Judo Cup, 5. miesto z Varšava Judo Open, množstvo medailí z menších medzinárodných turnajov V súčasnosti: džudistka Dukly Banská Bystrica, reprezentantka Slovenska v kategórii žien

Má sedem titulov majsterky Slovenska a plnú vitrínu ocenení z národných i zahraničných turnajov.

Je odchovankyňou lučeneckého Junioru a v súčasnosti háji farby banskobystrickej Dukly.

Nedávno bojovala s vážnym zranením, ktoré jej takmer zruinovalo kariéru, no nevzdala sa a vrátila sa do súťažného kolobehu.

Hostkou v rubrike Športové NAJ bola džudistka Patrícia Bokorová.

Aký bol váš najnepríjemnejší športový zážitok?

Najnepríjemnejším športovým zážitkom bolo zranenie, ktoré má odstavilo zo žinenky na takmer rok. Na zápase v Pezinku mi súperka zlomila ramennú kosť.

Po operácii nastali komplikácie s nervom, takže som mala nehybné zápästie a prsty. Po rehabilitácii sa mi po takmer polroku konečne nerv zotavil a mohla som začať cvičiť.

Čo považujete za svoj najväčší športový úspech?

Mojimi najväčšími úspechmi sú 3. miesto na béčkovom turnaji v Budapešti tretie miesto, 5. miesto vo Varšave na džudo open a to, že som 7-násobná majsterka Slovenska.

Určite medzi úspechy patria aj tie nevydarené európske a svetové turnaje, ktoré ma posilňujú, aby som trénovala ešte viac a aby som bola na úrovni silných súperiek.

Akému inému športu by ste sa venovali, ak by ste si nemohli vybrať džudo?

Keby som si nemohla vybrať džudo, tak by som asi robila atletiku. Keď som bola mladšia, chodievala som na atletické súťaže so školou a obiehala som dievčatá, ktoré aktívne robili atletiku. Tréner atlétov chodil za mojím otcom, či by som to nechcela skúsiť. Džudo som milovala a preto som sa naplno chcela venovať len jednému športu.

Aký je váš nesplnený športový sen?

Je z dorasteneckých čias, keď som, žiaľ,