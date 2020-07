V obci Sečianky chcú postaviť nájomné byty za takmer 440-tisíc eur

Byty určené najmä pre mladé rodiny majú podľa starostu obce Jozefa Deáka pomôcť udržať mladých ľudí v obci

26. júl 2020 o 2:54 SITA

BANSKÁ BYSTRICA. Tri rodinné domy a v nich spolu osem nájomných bytov plánujú postaviť v obci Sečianky vo Veľkokrtíšskom okrese. Podľa súťažných podkladov na dodávateľa stavby zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie je celková predpokladaná hodnota ich výstavby 439 308 eur bez dane z pridanej hodnoty. Výstavba má byť financovaná z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR, z úveru Štátneho fondu rozvoja bývania a z vlastných zdrojov. Záujemcovia o realizáciu môžu ponuky posielať do 5. augusta.



Predmetom zákazky sú stavebné práce, vypracovanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie pozemku pre príjazdovú komunikáciu a inžinierska činnosť spojená s výstavbou ôsmich obecných nájomných bytov bežného štandardu situovaných do objektu troch rodinných domov umiestnených bezprostredne vedľa seba. Priemerná plocha bytu je takmer 60 metrov štvorcových. „Prvý a tretí rodinný dom sú identické, ale zrkadlovo obrátené a v každom sú dva dvojizbové byty a jeden trojizbový byt. V strednom rodinnom dome sú dva trojizbové byty, zrkadlovo obrátené,“ popisuje sa v súťažných podkladoch.



Ako pre agentúru SITA uviedol starosta obce Sečianky Jozef Deák, rodinné domy s nájomnými bytmi budú stáť na obecnom pozemku. „Byty sú určené hlavne pre mladé rodiny, aby sme udržali mladých ľudí v obci,“ konštatoval starosta s tým, že obec má v súčasnosti 340 obyvateľov a jej počet má dlhodobo klesajúcu tendenciu, ktorú by chceli aj týmto spôsobom zastaviť. Výstavbu by chceli podľa Deáka začať v budúcom roku, keď sa podarí vybaviť financovanie a vybrať dodávateľa stavby.