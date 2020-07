Rytieri nebies pristáli v múzeu

Nová výstava predstavuje po prvýkrát na Slovensku odvážnych mužov, ktorí bojovali vo vzduchu za oslobodenie Európy spod nadvlády fašizmu.

27. júl 2020 o 12:13 Radovan Vojenčák

LUČENEC. Priestory najväčšej sály a aj priľahlej chodby Mestského múzea v Lučenci zaplnila unikátna výstava, ktorá sa po prvýkrát ocitla na Slovensku. Ide o podrobné zmapovanie života československých pilotov, lietajúcich počas druhej svetovej vojny v britskom kráľovskom letectve (RAF), nazvané prezývkou, akou ich často volali – Rytieri nebies. Výstava k nám doputovala priamo z Českej republiky.

„Výstava je sprístupnená do 27. septembra. Súčasťou výstavy budú aj sprievodné podujatia, pre najmenších návštevníkov sme pripravili pracovné listy s prekvapením, lebo na konci výstavy budú zlosovateľné a niektoré malé modely reálnych lietadiel môžu získať ako odmenu. So Slovenskou federáciou ultraľahkého lietania chystáme na september tzv. Letecký brífing, aby záujemcovia vedeli, čo to všetko obnáša, a rôzne iné podujatia s rôznymi prekvapeniami,“ povedala Andrea Moravčíková, vedúca Mestského múzea.

Súčasťou výstavy by malo byť v auguste aj bezplatné premietanie filmu Nebeskí jazdci, ktorý vzdal poctu odvážnym mužom, ktorí nikdy nemali istotu, že sa zo svojej leteckej misie vrátia späť.