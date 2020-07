Traja vodiči nemali za volantom čo hľadať, skončili v policajnej cele

Šoférovi z Lučenca nevadilo, že má zákaz viesť motorové vozidla až do roku 2022.

27. júl 2020 o 11:33 (mb)

LUČENEC, RIMAVSKÁ SOBOTA, BANSKÁ BYSTRICA. Policajtov cez víkend prekvapili šoféri, ktorí za volantom nemali čo robiť. Jazdili napriek tomu, že im predtým zobrali vodičáky.

"V sobotu popoludní bol zastavený a kontrolovaný 43-ročný Lučenčan, jazdiaci po Fiľakovskej ceste. Kontrolou bolo zistené, že má uložený zákaz viesť motorové vozidlá až do roku 2022," informovali policajti prostredníctvom sociálnej siete a priblížili ďalší podobný prípad, keď 22-ročný vodič z okresu Rimavská Sobota v nedeľu po polnoci šoféroval napriek tomu, že to má zakázané až do leta 2021.

Z predošlého prešľapu sa zrejme nepoučila ani 33 - ročná Banskobystričanka, smerujúca z Banskej Bystrice na Ružomberok.

"Bola zastavená a kontrolovaná v sobotu popoludní. Zákaz šoférovania má udelený do roku 2022," upresnili policajti.

Traja spomínaný previnilci skončili v policajnej cele. Verdikt im oznámi sudca.