Spúšťame futbalovú tipovačku. Zapojiť sa môžete aj elektronicky

Pravidlá tipovačky

1. Tipuje sa všetkých 10 zápasov na tikete (inak je tiket neplatný), vždy jediným tipom: 1 (výhra domáceho), 0 (remíza) alebo 2 (výhra hostí) v riadnom hracom čase.

2. Za uhádnutý zápas získate do tabuľky 2 body, zlý tip však znamená stratu 1 bodu.

3. Víťazom sa stáva hráč, ktorý v priebehu súťaže získa najviac bodov (a ďalší pod ním podľa počtu bodov). Pri rovnosti bodov u viacerých hráčov o víťazovi rozhoduje: a) vyšší počet bodov v poslednom kole; b) účasť hráčov v súťaži (kto sa zúčastnil viacerých kôl); c) losovanie. Rozlišovanie týchto kritérií platí iba u cenami ohodnotených hráčov.

4. Na prvý tiket musí každý hráč napísať svoje údaje, na ďalšie spolu s menom napíšte aj hrací kód, ktorý bude pridelený redakciou každému novému účastníkovi. Prefotené tikety sú neplatné.

5. Tikety je možné posielať poštou (MY Novohradské noviny, Novohradská 3, 984 01 Lučenec) alebo osobne priniesť na zberné miesto inzercie (vedľa hlavného vchodu do OD Prior). Tikety je tiež možné posielať mailom na adresu jozef.mikus@petitpress.sk alebo poslať ako MMS na číslo 0905 978 221. Tiket je potrebné odoslať vždy najneskôr do piatka do 10.00 hod. Dodatočne budú uznané len tikety, ktoré prídu neskôr poštou a budú mať pečiatku s piatkovým dátumom. Obálku treba označiť slovami „Tipovacia súťaž“.

6. Tikety poslané mailom alebo formou MMS musia byť odfotené alebo oskenované farebne a kompletne vyplnené modrým alebo červeným perom.

7. Do tipovacej súťaže sa môže zapojiť každý, kto dovŕšil 18 rokov.

8. Víťazi si ceny musia prevziať do 4 týždňov od vyhlásenia výhercov v týždenníku MY Novohradské noviny po skončení súťaže. V opačnom prípade cena prepadne.

9. Cenu získava aj tipér, ktorý v danom kole nazbiera najväčší počet bodov. Pri rovnosti bodov o víťazovi rozhoduje losovanie.

10. Ak ste si všimli nejaké nezrovnalosti, zavolajte nám na číslo 0905 978 221.