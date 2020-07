Treťoligové Fiľakovo trápi úzka lavička

FTC sa chystá na úvodné kolo nového ročníka.

29. júl 2020 o 7:38 Jozef Mikuš

FIĽAKOVO. Futbalové áčko spod Fiľakovského hradu trápi úzka lavička. Mužstvo pod vedením trénera Eugena Bariho riešilo niekoľko hráčskych odchodov ešte v zime ročníka 2019/20.

Situácia sa do leta nezlepšila, práve naopak. Káder sa ešte viac zúžil a dohoda s novými posilami stroskotala.

„V zime nás opustili Rubint, Jass, Lipták a Ogaraku. K nim sa potom pripojil aj Jankovič a do Srbska sa vrátil aj jeden útočník, ktorý mohol byť platným hráčom. Dohodli sme sa s Gergejom Kelemenom a Kevinom Lavríkom, ktorí s nami začali letnú prípravu. Preto sme nehľadali alternatívu. Hoci by bol káder úzky, mali by sme kvalitu. Bohužiaľ, obaja zo dňa na deň odišli do Maďarska a s nami tak vypiekli. Okrem nich odišiel aj dorastenec Paťo Malček a vrátil sa odchovanec Dominik Iboš,“ povedal tréner FTC Fiľakovo Eugen Bari.

Starosti so skladaním kádra sa odrazili aj v letnej príprave. Tá podľa trénera neprebehla podľa predstáv.

„Prvá polovica prípravy bola