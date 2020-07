V utorok pribudlo 41 infikovaných, dva prípady aj z nášho regiónu

V prípade nových potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 ide zväčša o import zo zahraničia.

29. júl 2020 o 12:14 SITA

BRATISLAVA. V utorok pribudlo 41 infikovaných koronavírusom. Národné centrum zdravotníckych informácií o tom informovalo na webe covid-19.nczisk.sk. Od prepuknutia ochorenia COVID-19 sa tak na Slovensku nakazilo

už 2 245 ľudí. Uplynulý deň urobili laboratóriá takmer 2 300 testov, spolu otestovali už takmer 258-tisíc vzoriek. Nepribudlo žiadne úmrtie, vyliečilo sa 16 ďalších pacientov. Počet ľudí, ktorí prekonali koronavírus, tak stúpol na 1 660.



Ako informovalo Ministerstvo zdravotníctva SR na svojej webovej stránke, počet hospitalizovaných pacientov stúpol na 25. Na jednotke intenzívnej starostlivosti sú dvaja pacienti, na umelej pľúcnej ventilácii nikto.



Po utorkovom testovaní pribudlo 14 prípadov ochorenia COVID-19 v okrese Bratislava. Osem nakazených potvrdili v okrese Košice, sedem v okrese Prievidza. Po dvoch nových prípadoch evidujú v okresoch Martin, Myjava, Veľký Krtíš (muž a žena) a Žilina. Zhodne po jednom novom infikovanom majú okresy Dunajská Streda, Nové Mesto nad Váhom, Spišská Nová Ves a Trenčín. Pozitívne testovaní boli ľudia vo veku od 9 do 67 rokov.



Ako uviedol Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR na sociálnej sieti, v prípade potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 za utorok ide zväčša o import zo zahraničia alebo aktívne dohľadané kontakty už potvrdených prípadov. V niektorých prípadoch sa ešte uskutočňuje epidemiologické vyšetrovanie. Osoby, ktoré prišli zo zahraničia, rešpektovali aktuálne platné opatrenie ÚVZ SR. Príslušné regionálne úrady verejného zdravotníctva boli o ich príchode informované, osoby do času obdržania výsledkov testov zotrvali v domácej izolácii.



Väčší počet nahlásených potvrdených prípadov ochorenia COVID-19 za utorok zaznamenali regionálne úrady verejného zdravotníctva so sídlom v Prievidzi, Košiciach a Bratislave. V prípade RÚVZ so sídlom v Prievidzi ide o aktívne dohľadané kontakty už potvrdených prípadov a importované prípady zo zahraničia. "RÚVZ so sídlom v Prievidzi spolupracuje so samosprávami v jeho územnej pôsobnosti, spoločne sa zaoberajú epidemiologickou situáciou a z pohľadu prevencie posudzujú možnosť prijatia opatrení na lokálnej úrovni,"

uviedli hygienici.



Prípady v pôsobnosti Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach sú podchytené importované prípady zo zahraničia. Osoby zostali po príchode na Slovensko v domácej izolácii. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave aktuálne vykonáva epidemiologické vyšetrovanie prípadov nahlásených v jeho územnej pôsobnosti.