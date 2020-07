Hnúšťania vyhlásili útok na vyššie priečky piatoligovej tabuľky

Ukázať fanúšikom, že chlapci vedia hrať futbal a zaútočiť na vyššie priečky tabuľky. Také sú ciele piatoligového družstva FK Iskra Hnúšťa.

29. júl 2020 o 14:51 Jozef Mikuš

HNÚŠŤA. Tím sa na jeseň predošlej sezóny trápil. Z trinástich zápasov vyhral len dva a v dvoch remizoval. Osem získaných bodov napokon stačilo len na predposledné trináste miesto.

„Verím, že táto sezóna by mohla byť prelomová a začneme sa pohybovať na vyšších priečkach. Naším cieľom je vybudovať silný tím, ktorý by sa časom mal pokúsiť dostať hnúšťanský futbal do vyššej súťaže. Veď 80 percent nášho mužstva tvoria hráči, ktorí už vybojovali pre naše mesto postup do žiackej druhej ligy a postup do tretej dorasteneckej ligy. V týchto súťažiach naši mládežníci hrajú dodnes,“ skonštatoval manažér FK Iskra Hnúšťa Marián Petrok.

