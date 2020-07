Fiľakovčan našiel najväčší slovenský zafír v bazalte

Amatérsky mineralóg Ladislav Oravec prekonal svoj rekord spred štyroch rokoch. Má Kráľa aj Cisára.

29. júl 2020 o 20:58 Marcela Ballová

HAJNÁČKA. Ťažba v ňom síce pred rokmi utíchla, no kladivká mineralógov z rôznych kútov našej krajiny, dokonca aj spoza hraníc, tu klopkajú ďalej. A zdá sa, že v lome nad Hajnáčkou a Gemerským Jabloncom šťastena najviac praje Ladislavovi Oravcovi z neďalekého Fiľakova.

Pred štyrmi rokmi sa tešil z objavu najväčšieho zafíru v bazalte, aký bol dovtedy na Slovensku nájdený. Modrý drahokam, veľký 1,43 cm, nazval Kráľom, no netajil sa, že chce nájsť ešte väčší. „To bude Cisár,“ žartoval vtedy Oravec.

Unikátny nález

Síce si musel poriadne počkať, no dočkal sa. V nedeľu 26. júna opäť meral cestu do lomu. Tentokrát spolu so Štefanom Farsangom, doktorandom z prestížnej Cambridgeskej univerzity, rodákom z Rimavskej Soboty.

A oplatilo sa. Prvý zafír našiel Novohradčan už na lesnej ceste vedúcej do lomu. Po zhruba troch hodinách poklepkávania kladivom po bazalte a skúmaní rôznych mineralogických vzoriek nastal veľký okamih. Ladislav Oravec našiel Cisára.