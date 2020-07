Prívalové dažde zdevastovali cesty, ich rekonštrukcia vyjde na zhruba 19 miliónov eur

Župa hľadá možnosti financovania rozsiahlej akcie. Cesty chce sprejazdniť do zimy, pretože v tom období nie je možné využívať obchádzkovú trasu.

30. júl 2020 o 21:38 TASR

Búrka, sprevádzaná prívalovým dažďom, napáchala miliónové škody. Takto to pri Muráni vyzeralo 1. júla. (Zdroj: Branislav Caban/TASR)

MURÁŇ. Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na chystanom augustovom mimoriadnom zastupiteľstve rozhodnú o použití časti schváleného 30-miliónového úveru na financovanie rekonštrukcie ciest na Muránskej planine. Tie poškodili nedávne prudké prívalové dažde.

Informovalo o tom vo štvrtok vedenie BBSK v Banskej Bystrici.

Župa sa obrátila so žiadosťou aj na štát

Ide o cestu III/2845 do obce Muránska Zdychava a o úplne neprejazdný úsek cesty II/531 medzi Muráňom a Prednou Horou.

Refundáciu nákladov spojených s mimoriadnou udalosťou kraj žiada od štátu, ale pre urýchlenie prác hľadá aj ďalšie finančné krytie.

"Našim cieľom je cestu medzi Muráňom a Prednou Horou, kde je situácia komplikovanejšia, čo najrýchlejšie zrekonštruovať. Neradi by sme sa uchýlili k akýmkoľvek dočasným riešeniam, ktoré by stavbu predražili a celý proces predĺžili. S ohľadom na to, že v zime nie je možné využívať obchádzkovú trasu, rekonštrukčné práce budú nastavené tak, aby počas zimy bola cesta sprejazdnená v jednom jazdnom pruhu. Po zime ju však bude potrebné opätovne uzavrieť s využitím obchádzkovej trasy, aby mohla rekonštrukcia pokračovať," konštatoval

podpredseda BBSK Ondrej Lunter.

Stretnú sa starostovia obcí z troch okresov

BBSK preto v stredu 5. augusta pozýva do Muráňa starostov obcí z okresov Revúca, Brezno a Rimavská Sobota, aby spoločne prebrali situáciu. Do kultúrneho domu aj miestnych obyvateľov, ktorým spôsobila značné problémy.

Ako Ondrej Lunter pripomenul, za necelý mesiac od poškodenia dvoch ciest v okrese Revúca, sa ich BBSK podarilo vyčistiť a stabilizovať tak, aby sa ich mohli ujať projektanti.

Odborníci na líniové stavby, geostatiku a geológiu prisľúbili, že do konca augusta

dodajú prvú technickú štúdiu, ktorá má byť podkladom pre rekonštrukčné práce. S ich začiatkom sa počíta v septembri.

"Napriek tomu, že od ministerstiev dostávame podporné stanoviská a veríme, že náklady na odstránenie tejto mimoriadnej udalosti nám bude štát refundovať, nečakáme. Aby sme rekonštrukčné práce urýchlili, hľadáme finančné krytie, o ktorom v auguste rozhodnú poslanci," zdôraznil podpredseda BBSK.

Odborné odhady zatiaľ hovoria o celkových nákladoch na rekonštrukciu v sume 19 miliónov eur, necelý milión by malo pokryť poistné plnenie.